Известно, что это не первое онкологическое заболевание у первой леди Сирии. Несколько лет назад в СМИ отмечалось, что она болела раком молочной железы.

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Что известно о новой болезни жены Башара Асада

У 48-летней Асмы Асад диагностирована лейкемия. Об этом стало известно во вторник, 21 мая. Соответствующее заявление сделали у президента Сирии.

В издании AP отметили, что в сообщении говорится, что у жены сирийского диктатора диагностировали острый миелоидный лейкоз "после появления нескольких симптомов и после комплексной серии медицинских тестов и обследований".

Она "будет придерживаться протокола специализированного лечения, который включает строгие меры по профилактике инфекций", и "временно откажется от всех прямых обязательств" в рамках плана лечения.

С момента, когда женщина объявила, что полностью выздоровела от рака молочной железы прошло почти пять лет.

Напомним, канцелярия главы сирийского государства в 2018 году сообщила о том, что у Асмы Асад обнаружили серьезное онкологическое заболевание. Тогда у Асмы Асад диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Болезнь была обнаружена на ранней стадии. Уже через год она заявила, что победила онкологию.

Интересно! Больше об Асме Асад, читайте в материале 24 Канала.

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