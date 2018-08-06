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Белые Ночи Forest в Киеве – расписание выступлений и билеты на фестиваль

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Белые Ночи Forest – афиша выступлений, цены на билеты
Белые Ночи Forest – афиша выступлений, цены на билеты / 24 Канал

Второй в этом сезоне фестиваль "Белые Ночи. Forest" состоится в Киеве 17 – 18 августа. Эти летние выходные станут порталом в волшебный лес, полный электронной музыки, баров и арт-инсталляций. Афиша выступлений на фестивале и цены на билеты – далее в материале.

На фестиваль "Белые Ночи. Forest" на Арт-заводе Платформа организаторы пригласили исполнителей, творчество которых проверено их личным плейлистом. Фестиваль продлится два дня, всего будет 5 сцен, каждая из них с уникальным стилем, хедамы и танцами.

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Кто выступит на фестивале "Белые Ночи. Forest"?

17 августа главным выступлением на Main Stage будет шоу Planet Funk, протагонистов итальянской электронной сцены. Ребята делают биты в стиле rock, electro, dance. С 2001-го их синглы уверенно лидируют в европейских музыкальных чартах. Их первый альбом Non Zero Sumness с легендарным треком Chase The Sun стал золотым по версии Italian Music Awards.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи Forest" – Planet Funk

Также 17 августа запланированы выступления резидентов "Gonivo Records! Gonivo Records" - IPUNKZ, Gooch Brown, Gonibez, X-RAY, Focus, Fatan, Forlen, Yura Baykonur. Кроме того, выступит Tiefschwarz.

18 августа на этой же сцене выступит группа The Maneken, основатель которой – композитор и саунд-продюсер Евгений Филатов. Евгений подарил миру треки таких артистов как ONUKA, Jamala и The Elephants. Музыкальные стили для The Maneken – словно разные коллекции одежды, которые Филатов постоянно меняет для воплощения новых творческих замыслов. А концерты – яркое световое шоу и две дюжины танцевальных суперхитов.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи Forest" – The Maneken

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На главной сцене также запланированы выступления Kinspin, Khosh и The Elephants.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Участники фестиваля "Белые Ночи Forest" – The Elephants

На Inside Stage 18 августа можно будет послушать Highson, Retroaerobica, LVL, Raft Tone, мажорной Лезвие, General J x Podrezoff, BUSOL x Мацюця.

На Backyard Stage выступят Tube & Berger. Эти ребята из Германии выступали на лучших площадках мира и были в топе Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-летнюю карьеру их перфомансы видели на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival и Amsterdam Dance Event. На этой же сцене запланированы выступления Louder Than Words, ISA, Leri, Key M, Greenjack, KASEY KAOTTO.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи Forest" – Tube & Berger

Что будет кроме музыки?

Зона Fast Married – это изюминка фестиваля, созданная для свадьбы без раздумий. Не забывайте о beauty zone. Там барбершопы, салоны укладок и макияжа. Там всем заправляют крутые мастера и глиттер. Последним можно украсить даже хипстерскую бороду. Так же можно будет погулять по аллеям красок и даже сходить к нумерологу или гадалке.

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На территории фестиваля будут расположены многочисленные фуд-корты от Ulichnaya Eda. Здесь можно попробовать разнообразную пищу от балканской вертуты до бургеров с фуа-гра.

Сколько стоят билеты?

Билет на один день – 400 гривен
Билет на два дні – 549 гривен

Приобрести билеты можно здесь

Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Концерты Афиша
Источник: 24 Канал
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