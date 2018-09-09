00:34
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 11°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
  • четверг
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Боевики опозорились с памятником Захарченко: красноречивое фото

33 Читати новину українською
В Донецке на месте гибели Захарченко установили памятник с ошибкой
В Донецке на месте гибели Захарченко установили памятник с ошибкой / Фото из открытых источников

В оккупированном Донецке на месте гибели главаря боевиков Александра Захарченко установили памятный знак с грамматической ошибкой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Александр Чернов.

Читайте также: В Харькове открыли памятник Гурченко: в сети смеются над ошибками, отчеканенными на монументе

Он опубликовал фото с памятным камнем, установленным в оккупированном Донецке и сатирически предположил, что ошибка, возможно, не случайна.

На месте утилизации Захарченко и Доценко торжественно установили "памятный камень" с ошибкой. По правилам – "погибли"! Ведь дохлых особей все-таки две! Или имеется в виду, что орк – и человеком не был, даже для "своих",
– пошутил Чернов.

Отметим, что на памятном камне указано, что это "место, где погиб глава ДНР, герой республики Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко"

 

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости Убийство Захарченко Соцсети
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
9 сентября, 23:19 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
9 сентября, 20:02 Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
9 сентября, 19:30 Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду
 9 ноября 2012 , 17:45
Пьяные тела и кучи мусора: появились фото, как студенты в Киеве отметили старт учебного года
 1 сентября 2017 , 09:54
Лига чемпионов, квалификация. "Селтик" сенсационно уступает, БАТЭ закономерно побеждает
 12 июля 2016 , 23:47
Манчестер Сити сделал для Зинченко и Ко феноменальный патриотический подарок за чемпионство с рекордами
 8 мая , 10:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук