Боевики опозорились с памятником Захарченко: красноречивое фото

В оккупированном Донецке на месте гибели главаря боевиков Александра Захарченко установили памятный знак с грамматической ошибкой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Александр Чернов.

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Он опубликовал фото с памятным камнем, установленным в оккупированном Донецке и сатирически предположил, что ошибка, возможно, не случайна.

На месте утилизации Захарченко и Доценко торжественно установили "памятный камень" с ошибкой. По правилам – "погибли"! Ведь дохлых особей все-таки две! Или имеется в виду, что орк – и человеком не был, даже для "своих",

– пошутил Чернов.

Отметим, что на памятном камне указано, что это "место, где погиб глава ДНР, герой республики Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко"