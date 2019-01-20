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      "Большой популяризатор": в РФ главу РПЦ Кирилла сделали профессором Российской Академии наук

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      Главе РПЦ присвоено звание почетного профессора
      Главе РПЦ присвоено звание почетного профессора / Фото из свободных источников

      Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук (РАН).

      Об этом пишет "Интерфакс".

      Читайте также: "Томос" РПЦ предоставил Сталин: почему решение о переименовании УПЦ МП – правильное

      Пресс-секретарь академии наук Светлана Попова отметила, что Кирилл не раз участвовал в съемках научно-популярных программ, а также знал Петра Капицу – лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года.

      Он – великий популяризатор науки. Как говорил Эйнштейн, теория относительности свидетельствует о гениальности Творца, поэтому в этом смысле здесь нет никаких противоречий,
      – подчеркнула она.

      Попова также сообщила, что 22 января на заседании президиума РАН состоится церемония вручения соответствующего диплома Кириллу.

      Однако позже в пресс-службе академии наук заявили, что вручат этот диплом предстоятелю РПЦ "в другой раз", а также отметили, что за присвоение звания профессора Кириллу еще должны проголосовать члены президиума.

      Отметим, что глава Русской церкви Кирилл уже имеет звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

      Напомним, ранее глава РПЦ пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею страшным судом за вручение Томоса Православной церкви Украины. Кроме этого, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл написал письма мировым лидерам о "давлении" украинской власти на УПЦ МП и "вмешательстве" государства в церковную жизнь Украины.

      Теги: Новости политики Религия Наука Новости России Патриарх Кирилл РПЦ
      Источник: 24 Канал
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