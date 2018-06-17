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Бразилия – Швейцария: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Бразилия – Швейцария: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Бразилия – Швейцария: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборная Бразилии выступление на Чемпионате мира начала матчем против сборной Швейцарии. Первый гол в матче на счету бразильца Коутиньо.

Бразилии удалась атака левым флангм, откуда пошел навес в центр штрафной площадки. Но защитникам удалось вынести мяч, который за пределами штрафной подхватил Коутиньо. Последний решился на крученый удар по воротам швейцарцев. Мяч от штанги влетел в сетку.

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Гол Коутиньо в ворота сборной Швейцарии

Сравняла счет сборная Швейцарии уже после перерыва. После подачи с углового Цубер остался без опеки Миранды и пробил по воротам Алисона. Правда, швейцарец отталкивал защитника в этом моменте, однако арбитр не учел этот факт. И засчитал гол.

Гол Цубера в ворота сборной Бразилии

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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