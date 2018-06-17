Бразилия – Швейцария: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборная Бразилии выступление на Чемпионате мира начала матчем против сборной Швейцарии. Первый гол в матче на счету бразильца Коутиньо.
Бразилии удалась атака левым флангм, откуда пошел навес в центр штрафной площадки. Но защитникам удалось вынести мяч, который за пределами штрафной подхватил Коутиньо. Последний решился на крученый удар по воротам швейцарцев. Мяч от штанги влетел в сетку.
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Гол Коутиньо в ворота сборной Швейцарии
Сравняла счет сборная Швейцарии уже после перерыва. После подачи с углового Цубер остался без опеки Миранды и пробил по воротам Алисона. Правда, швейцарец отталкивал защитника в этом моменте, однако арбитр не учел этот факт. И засчитал гол.
Гол Цубера в ворота сборной Бразилии
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