Бразилия – Швейцария: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборная Бразилии выступление на Чемпионате мира начала матчем против сборной Швейцарии. Первый гол в матче на счету бразильца Коутиньо.

Бразилии удалась атака левым флангм, откуда пошел навес в центр штрафной площадки. Но защитникам удалось вынести мяч, который за пределами штрафной подхватил Коутиньо. Последний решился на крученый удар по воротам швейцарцев. Мяч от штанги влетел в сетку.

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Гол Коутиньо в ворота сборной Швейцарии

The Brazilians take the lead as always

Phil Coutinho with a

DID YOU SEE THAT?!#WorldCup #BRASWI pic.twitter.com/DBUwORfjeq — Sundowns_TVNews (@Sundowns_TVNews) 17 червня 2018 р.

Сравняла счет сборная Швейцарии уже после перерыва. После подачи с углового Цубер остался без опеки Миранды и пробил по воротам Алисона. Правда, швейцарец отталкивал защитника в этом моменте, однако арбитр не учел этот факт. И засчитал гол.

Гол Цубера в ворота сборной Бразилии