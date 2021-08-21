Как сказала бывшая российская гимнастка Венера Зарипова, Кабаева столкнулась с жестким неприятием со стороны тренера.
Важно Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
Зарипова рассказала, что главная тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова выгнала Алину Кабаеву с первой тренировки. Причиной стал вес спортсменки. По словам Зариповой, Кабаева была "такая пампушка, полненькая".
А ты кто такая, вон отсюда!,
– завелась Винер.
Тогда "тайная жена" Путина испугалась и расплакалась, но Зарипова успокоила ее.
По версии бывшей российской гимнастки, диалог с Винер был таким:
Зарипова: "Прошло несколько часов, снова завожу Алину в зал: "Давай, показывай, что умеешь".
Винер: "Твоя протеже?".
С.: "Дочь Марата Кабаева, футболиста Пахтакора".
В.: "У кого тренируется?".
С.: "Ни у кого".
В.: "Не ври".
С.: "Нет, честно".
В.: "Скажи папе, пусть отдаст ее Малкину, в "Трудовые резервы".
Вот так они познакомились, Ирина Винер и Алина Кабаева,
– рассказала Зарипова.
Отметим, что в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе после 30 лет брака. Новой, тайной, женой Путина, СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, которая, по данным СМИ, родила ему двух сыновей и дочь. Глава Кремля и спортсменка это опровергают.