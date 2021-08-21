Как сказала бывшая российская гимнастка Венера Зарипова, Кабаева столкнулась с жестким неприятием со стороны тренера.

Важно Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным

Зарипова рассказала, что главная тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова выгнала Алину Кабаеву с первой тренировки. Причиной стал вес спортсменки. По словам Зариповой, Кабаева была "такая пампушка, полненькая".

А ты кто такая, вон отсюда!,

– завелась Винер.

Тогда "тайная жена" Путина испугалась и расплакалась, но Зарипова успокоила ее.

По версии бывшей российской гимнастки, диалог с Винер был таким:

Зарипова: "Прошло несколько часов, снова завожу Алину в зал: "Давай, показывай, что умеешь".

Винер: "Твоя протеже?".

С.: "Дочь Марата Кабаева, футболиста Пахтакора".

В.: "У кого тренируется?".

С.: "Ни у кого".

В.: "Не ври".

С.: "Нет, честно".

В.: "Скажи папе, пусть отдаст ее Малкину, в "Трудовые резервы".

Вот так они познакомились, Ирина Винер и Алина Кабаева,

– рассказала Зарипова.

Отметим, что в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе после 30 лет брака. Новой, тайной, женой Путина, СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, которая, по данным СМИ, родила ему двух сыновей и дочь. Глава Кремля и спортсменка это опровергают.