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      Артем Овдиенко

      Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре

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      Держбюджет-2019 : 100 мільярдів на поліцію
      Держбюджет-2019 : 100 мільярдів на поліцію / Фото з відкритих джерел

      Фінансування Міністерства внутрішніх справ у бюджеті-2019 збільшили ще на 25%.

      Загалом на правоохоронців держава готова витрачати стільки ж грошей, як і на армію, що 5 рік поспіль береже нас від російської агресії.

      Якби я був прихильником конспірологічних теорій – зміг би сказати щось на кшталт: 100 мільярдів на армію і 100 мільярдів на поліцію – як? Армія воює із зовнішнім ворогом, а з ким готується воювати МВС? Що потребує у 2019 році таких же грошей, що й міністерство оборони? Хороше запитання, щоправда – риторичне.

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      Я підтримую збільшення фінансування Нацполіції. Патрульні копи сьогодні мало не єдина вдала реформа в Україні, хоч і не доведене до кінця. Але те, що маємо вже, потребує підтримки, бо зарплата у копів нині менша, ніж в охоронця супермаркету, хоча останній в комфорті – йому тепло, сухо й безпечно, на відміну від вуличного копа. Між іншим, їх стало значно менше. Раніше, поки додому доїдеш – близько п'яти Toyota Prius точно зустрінеш, зараз – лише один, це якщо пощастить.

      До речі, я вже півроку не можу потрапити у сервісний центр поліції – там величезні черги через брак персоналу. Тому обома руками підтримую збільшення фінансування Нацполіції.

      Але окрім копів маємо ми й решту правоохоронців. Зокрема нелюстрованих, тобто тих, хто був при погонах за Януковича й залишається на посаді досі. Маємо у лавах міністерства внутрішніх справ й колишніх беркутівців, які кийками розганяли Майдан. Є серед правоохоронців й снайпери, які вбивали активістів Революції Гідності.

      А ще є ті, хто вчора кийками розганяв протест під ресторанам швидкого харчування KFC. Смажених курчат тепер можна поїсти у тому ж будинку, де заживо згорали євромайданівці.

      До речі, у цій ситуації думки розділилися. Одні кажуть, що відкриття ресторану, франшизу на який треба купувати у московському офісі – це ницо й паплюжить пам'ять загиблих. Мовляв, годувати смаженими курчатами в будинку, де горіли заживо люди – це наче в Бабиному Яру, де розстріляли сто тисяч людей, відкрити стрілецький тир.

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      Інші ж кажуть, що варто жити далі й не робити з мухи слона. Мовляв, сьогодні все середмістя Києва мало б бути пам'ятною зоною. Але якщо влада за 5 років не спромоглася навіть сякий-такий меморіал побудувати – не треба тоді спекулювати на цій темі і заважати інвесторам вкладати в Україну гроші. Вони говорять про те, що горілий Будинок профспілок відновлювали за приватні, а не державні кошти. Саме тому інвестори мають право розпоряджатися витраченими грошима на власний розсуд: хочуть, відкривають там Музей Революції, хочуть – заклад швидкого харчування зі смаженими курчатами.

      У кого більше правди в словах – вирішувати особисто вам. Але для себе я вирішив – ресторан швидкого харчування KFC в моїй особі назавжди втратив для себе клієнта. Розумію, що їм від того невелика втрата, проте для мене – принципове питання.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 Евромайдан Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Публикации
      Источник: 24 Канал
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