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Чистый четверг-2018: приметы и традиции

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Чистый четверг 2018: приметы и традиции
Чистый четверг 2018: приметы и традиции / Фото из открытых источников

Чистый (Великий) четверг в 2018 году христиане христиане восточного обряда отмечают 5 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи.

Как сказано в Библии, Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие" в христианстве.

Именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

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Сайт "24" предлагает узнать несколько основных примет и традиций, которые можно встретить в Чистый четверг в 2018 году.

Чистый четверг: приметы и традиции

Красота и здоровье

Недаром же Чистый четверг считают одним из важнейших дней Страстной недели. Много веков назад наши предки ждали этот день, чтобы совершить различные обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.

Этот день было принято начинать с купания еще до восхода солнца, а процесс физического очищения сопровождался различными обрядами: от подстригания волос девушек и парней до разных кликаний и песен.

Чистий четвер-2018
Чистый четверг-2018: приметы, которые надо знать

Что интересно, умываться нужно "из серебра" – стоит бросить любое серебро в воду и после этого ею умыться. Именно поэтому предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.

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Еще одной особенностью в Чистый четверг считают целебную силу соли, которая называется четверговой.

Чистий четвер-2018
Чистый четверг: целебная сила соли

После купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.

Чистота в доме

Ну и конечно важным атрибутом этого дня является уборка дома. В Чистый четверг стоит начать и генеральную уборку дома, стирку вещей, уход за приусадебным участком, если он у вас есть.

Само название дня "Чистый четверг" подразумевает не только очищение тела, но и наведение порядка в своем жилище. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

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Наши предки верили, что в Чистый четверг поможет найти давно утерянные вещи, или же уборка сможет привлечь суженого.

Чистий четвер-2018
Гадание на Чистый четверг

Для этого нужно оставлять во время уборки в каждой комнате вещи для любимого и поставить новую обувь носками в сторону дома.

Существует также поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома. Ведь негативная энергетика, которая может накопиться за долгое время, может негативно повлиять на дальнейшую жизнь вашей семьи. Поэтому лучше вылейте ее в местах, где ничего не растет, например, в камни или на дорогу.

Чистий четвер-2018
Чистый четверг: не выливайте грязную воду дома

Кроме этого, с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Также полезно принести в дом свечу, которую вы принесли с церковной литургии – она способна очистить энергетику дома, особенно ее сила растет в Чистый четверг.

Еда

Относительно еды, то в Чистый четверг еще продолжается строгий пост, и поэтому многие верующие даже не позволяют себе послабления поста, а соблюдают сухоедение без масла и горячих блюд.

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Чистий четвер-2018
Чистый четверг: что можно есть

Также те люди, которые более серьезно относятся к посту и Страстной неделе, после умывания утром идут на утреннюю литургию в церковь для исповеди и причастия, и перед этим ничего не едят.

И еще одним важным поверьем в четверг считают приготовление еды к Пасхе. Именно после уборки хозяйкам лучше всего приступить к выпечке куличей, раскрашиванию яиц и приготовлению вкусных праздничных блюд, которые, поскольку еще идет пост, до воскресенья пробовать на вкус нельзя.

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Автор: Ульяна Корицкая
Теги: Новости Украины Пасхальные праздники Публикации паска Традиции Великий пост
Источник: 24 Канал
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