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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися

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      Поліцейські затримали підозрюваних у нападі на Соболєва / Інформатор

      1 грудня у Києві невідомі обстріляли авто депутата В'ячеслава Соболєва. Через обстріл загинув його трирічний син Олександр.

      Щодо дитини, мабуть, це ексцес виконавця (хоча ще не факт) і посягали все ж таки на бізнесмена.

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      Біографія бізнесмена така, що не треба бути фахівцем аби передбачити конфлікти у його житті з подібним сценарієм. Тай політичний шлях цікавий, з ким тільки не співпрацював – "За єдину Україну!", "Блок Юлії Тимошенко", "Наша Україна", "Регіони", "Блок Петра Порошенка".

      Колись у 90-ті така манера вирішення бізнес-конфліктів була поширена по всій Україні, але згодом залишилась лише на сході країни. Після 2014 року в Києві почали знову вчинятись подібні злочини, бо носії цієї субкультури переїхали далі від війни, як і звичайні правослухняні громадяни.

      Треба сказати, що на заході так з'ясовують ділові стосунки лише в середовищі кримінального бізнесу – наркотики, секс-індустрія тощо. В нас же такий кривавий спосіб вирішення ділових конфліктів використовують і в дозволеному законом бізнесі.

      Про що це свідчить для нас з вами? Про те, що ніякої реформи правоохоронних і судових органів не відбулось. Бо це вони повинні вирішувати конфлікти. Але до них немає сенсу звертатись, бо переможуть гроші, а не справедливість. Тому відбувається самосуд.

      Скажімо, зупинити рейдера законними способами неможливо. Забрати величезні борги – теж неможливо. Поділити справедливо майно між партнерами, у разі конфлікту, через суд не вийде. Покарати шахрая – не вийде. Тож, зброя заміняє роботу державних інституцій.

      P.S. Загиблу дитину дуже шкода і батькам щиро співчуваю, незалежно від того, хто вони.

      Автор: Анна Маляр
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Покушение на Соболева Публикации Реформы
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