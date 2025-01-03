Мир за 24 часа, Третья мировая и война "Оси зла": каким будет 2025 для мира и что принес 2024

2024-й год был чрезвычайно сложным, часто шокирующим для мира, а главными событиями стали войны и борьба за власть. 24 Канал напоминает, каким был год, что проходит и прогнозирует, чего можно ожидать в новом 2025 году.

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Решающие выборы президента США 2024

Бесспорно, главным событием года в мире стали драматические выборы президента США. В начале 2024-го диспозиция была следующей: 81-летний действующий президент демократ Джозеф Байден должен был соперничать с 77-летним бывшим демократом, а ныне республиканцем Дональдом Трампом.

Оба уверенно прошли праймериз, эксперты и избиратели готовились к повторению выборов-2020, когда победил Байден, а Трамп призвал к штурму Капитолия. Ситуация поменялась летом, когда после дебатов кандидатов 27 июня все увидели, что Байден выглядит просто ужасно. Тогда среди демократов поднялась паника, президент оказался под безумным давлением и в итоге после недельных раздумий был вынужден снять свою кандидатуру.

Новым выбором демократов стала действующая вице-президент Камала Харрис. Она не проходила праймериз, но имела на номинацию все права как второй номер Байдена. Также выбор в ее пользу избавил от необходимости начинать сборы денег на кампанию с нуля, что тогда считалось едва ли не самым главным фактором. Пожертвования в пользу демократов действительно существенно преобладали. 3 августа 2024 года Камалу Харрис официально номинировали в качестве кандидата в президенты США.

Времени до выборов 5 ноября оставалось мало, а штаб демократов имел очень ограниченный период, чтобы фактически раскрутить кандидата с нуля. Ей начали создавать новый образ, который существенно отличался от того, что знали о Камале раньше. Впрочем, даже несмотря на успешные дебаты с Трампом, где Харрис явно победила, это не сделало ее более близкой и понятной для избирателя. Также она не смогла дать утвердительные ответы на важные для избирателей вопросы, в частности об экономике и налогах, ограничившись общими фразами и действительно вспыльчивым смехом.

Большая биография Дональда Трампа Откуда деньги, секс-скандалы, нелюбовь к Украине и покушения

Трамп же был Трампом. Его непосредственность и неуязвимость к любой критике, включая уголовные приговоры, сыграли кандидату от республиканцев на руку. Также добавило рейтингов и бесспорно способствовало мобилизации его избирателей покушение на Трампа 13 июля. Но самое главное, что Трамп и его штаб "достучались" до простых американцев.

В то время, когда Харрис рассказывала о высоких материях и старательно избегала прямых ответов на сложные вопросы об экономике и миграционном кризисе, Трамп широко сыпал рецептами преодоления любого обнищания и кризисов. То, что они каждый раз были новыми, а иногда коренным образом противоречили предыдущим заявлениям, вообще никого, кажется, не волновало.

В итоге выборы 5 ноября обернулись тотальной победой Трампа (312 голосов выборщиков против 226 у Харрис и общее преимущество более чем в 2 миллиона голосов). Кроме успеха Трампа, победу праздновали и республиканцы как партия (они еще и забрали себе обе палаты Конгресса), а для Харрис и демократов это стало страшным погромом и еще большим унижением. А также сигналом, что заигрывание с "пузырьком соцсетей" и высоколобая гиперболизация ультрапрогрессивной адженды вместо решения реальных проблем – это путь на периферию.



Трамп, Ди Вэнс, Байден, Харрис и другие политики США / Фото Dave Sanders, The New York Times

В настоящее время США и весь мир, который безусловно зависит от ведущего государства мира, ждут 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация нового-старого президента и Дональд Трамп официально вступит в должность.



Ожидания от нового срока Трампа разнообразны – от "мира за 24 часа" до начала Третьей мировой.

Важно Кто из лидеров выиграл, а кто проиграл от победы Трампа в США

Учитывая непредсказуемость Трампа, оба прогноза не кажутся чем-то нереальным. Впрочем, стоит заметить, что существует большая разница между заявлениями кандидата на предвыборных митингах и реальными действиями президента.

Также США сильны политическими институтами, которые должны выступить предохранителями и уравновесить адекватность Трампа в Овальном кабинете. По крайней мере, на это сейчас надеется вся планета.

Пробуждение Европы, страхи Британии и влияние Маска на Европу

Кроме США, выборы глав государств прошли во многих других странах мира.

Очень важные выборы в 2024 году состоялись в ЮАР. Там впервые за 30 лет от свержения режима апартеида правящая партия АНК (возглавляющая действующий президент Сирил Рамапоса) потеряла большинство в парламенте. Была сформирована новая прозападная коалиция, которая не только обещает провести эффективные экономические реформы, но и отказывается от поддержки России.

Подробно Выиграла ли Россия в Молдове и почему референдум важнее выборов

Не менее значимыми были выборы в Молдове. Там победила прозападная кандидат и действующая президент Майя Санду. Также в стране состоялся референдум относительно европейского выбора страны. И хотя выбор в пользу ЕС удалось получить только благодаря голосам диаспоры (преимущество составило всего 10 тысяч голосов), его результаты все же будут зафиксированы в Конституции.

Выборы проходили на фоне активного вмешательства России. Кремль через свою марионетку Илана Шора пытался буквально купить голоса и сделать все, чтобы Санду проиграла. В итоге россиянам это почти удалось – большинство жителей Молдовы "проголосовали" за осторожного пророссийского ноунейма Александра Стояногло, но действующую президент и страну в целом спасли голоса диаспоры.

Еще более пестрая история произошла в Румынии – там в первом туре выборов президента победил еще более странный ноунейм– университетский профессор с ультраправыми взглядами Келин Джорджеску. Он построил свою кампанию на вирусных роликах в тиктоке и стал сенсационным триумфатором первого тура.

Но вскоре оказалось, что дело не просто в "слепых алгоритмах", потому что за кампанию Джорджеску заплатили миллионы евро аффилированные из России люди. Таким образом, Москва явно хотела поставить "своего человека" в Бухаресте, чтобы иметь дежурного Фицо-Орбана, то есть агента влияния, способного блокировать помощь Украины. К счастью, этот хитрый план был разоблачен, а результаты выборов отменены.

В Великобритании 4 июля прошли парламентские выборы, завершившие многолетнее правление на острове консерваторов. Те проиграли разгромно, а победу праздновали лейбористы во главе с Киром Стармером. Он и стал новым премьер-министром Соединенного Королевства. В наследство от предшественника Риши Сунака Стармер получил большие экономические проблемы и не сказать бы, чтобы сумел достойно все проблемы быстро решить.

Британцы не увидели перемен к лучшему и впали в меланхолию. Она перешла в гнев после серии коррупционных разоблачений уже новой власти и отмены лейбористами субсидий для пенсионеров на отопление жилья в холодное время года.

Биография Кто такой Кир Стармер

Как следствие, рейтинги недавних триумфаторов существенно упали. Дошло до этого, что в начале января британский парламент может принять решение о досрочных выборах, а консерваторы (которых все похоронили полгода назад) будут иметь шанс на уникальный реванш. Но не только они – сейчас активно набирает популярность партия Брексита Reform UK во главе с иконой правого популизма Найджелом Фараджем.



Фарадж с Дональдом Трампом 12 ноября / Фото Nigel_Farage / Twitter

Ее спонсирует сам Илон Маск, который благодаря своей поддержке Трампа закрепился на первой строчке самых богатых людей мира с состоянием более 400 миллиардов долларов. Миллиардер и на этом не остановился: 20 декабря он публично поддержал еще и ультраправых фанатов Путина с неонацистским бэкграундом – партию "Альтернатива для Германии".

В Германии выборы пройдут уже в феврале 2025 года и там гарантированно сменится канцлер, ожидается, что Олафа Шольца заменит лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц.



Пророссийская "Альтернатива" имеет потенциал стать главной оппозиционной силой.

Деньги Маска могут привести к разрушению традиционной для Британии двухпартийной системы и переходу на многопартийную. В перспективе это может повлиять и на поддержку Украины, потому что консерваторы и лейбористы имеют общие взгляды относительно помощи Киеву, чего не скажешь о Reform UK. И хотя до победы фараджистов, как и до самих досрочных выборов (их требует только петиция от владельца пабов из городка Дадли и она не имеет юридической силы несмотря на 3 миллиона подписей), очень далеко. Это бесспорный сигнал того, что Соединенное Королевство сейчас в глубоком кризисе.

Кроме Великобритании, в еще одной из стран G7 сменилась власть. Речь идет о Японии . Там новым премьером стал лидер Либерально-демократической партии Сигэру Исиба. Перед 67-летним политиком стоят непростые задачи: выход экономики Японии из рецессии, а также укрепление оборонной мощи страны и ее союзников на фоне роста угроз КНДР и Китая.

. Там новым премьером стал лидер Либерально-демократической партии Сигэру Исиба. Перед 67-летним политиком стоят непростые задачи: выход экономики Японии из рецессии, а также укрепление оборонной мощи страны и ее союзников на фоне роста угроз КНДР и Китая. В континентальной части Европы также прошли выборы – с 6 по 9 июня выбирали в Европарламент. Также тревожный сигнал послали высокие показатели правых популистов из Германии, Франции, Португалии и т.п., однако ЕС продемонстрировал институциональную устойчивость и, если хотите, государственное мышление.



Президент Украины Владимир Зеленский с лидером Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен / Фото AFP

Действующая глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост, даже больше, ключевые посты в правительстве унии получили ответственные политики со стратегическим видением будущего Европы. Речь идет, в частности, об эстонке Кае Каллас, которая стала главой европейской дипломатии, и других еврокомиссарах, еврокомиссаре по вопросам обороны и космоса Андрюсе Кубилюсе и многих других.



Самое главное, что Европарламента, Еврокомиссии и ведущим странам субконтинента (Франции в лице президента Макрона, Италии в лице премьера Мелони) удалось согласовать общее видение и единую позицию по поддержке Украины и ее интеграции в ЕС, осуждение и наказание России за агрессию, конкурентных переговоров с новым руководством США, а также Китаем и другими государствами мира.

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Все это дает основания считать, что 2024 год стал пробуждением Европы и обретением ею реальной субъектности. Если раньше мировые игроки воспринимали Европу как вторичный придаток США без собственного мнения, то сейчас голос ЕС становится громче и к нему начинают прислушиваться. Это касается как экономики, так и внешней политики, а главное – вопросов безопасности. Речь идет и о расширении НАТО (7 марта официально 32-м членом Альянса стала Швеция, а за год до этого – Финляндия), и о росте оборонного сектора. А также и об инициативе Макрона относительно европейских войск в Украине, об отказе от завязанного на США формата помощи Украине "Раммштайн" в пользу НАТОцентрического NSATU.

Несмотря на проблемы, которые, конечно, никуда не делись, ЕС превращается в силу, с которой стоит считаться и с которой будут вынуждены считаться.

В Мексике впервые в истории избрали президентом женщину. Лидером страны стала солауреат Нобелевской премии мира Клаудия Шейнбаум. Правда, премия была не за фундаментальные научные исследования, а "за мир". При этом "улучшение" в Мексике так и не наступило, но и вины госпожи Шейнбаум здесь нет.

Аргентинское чудо

В конце 2023 года в Аргентине президентом стал сторонник либертарианских взглядов и большой друг Украины Хавьер Милей. Формально от не подпадает под новичков класса 2024 года, но его инаугурация пришлась на 10 декабря, а дальнейшие рождественские каникулы в Аргентине фактически запустили формулу "давайте уже после праздников". Таким образом, Милей начал активную работу именно с 2024-го.

За год он сократил громоздкий госаппарат на 50%, отменил многочисленные субсидии, дерегулировал рынки, вывел бюджет в профицит, укрепил национальную валюту песо на 44,2% за год.



Методы, которыми были достигнуты эти результаты, вызвали волну протестов, но самое интересное, что его смелые взгляды на реформы, которые значительно экстравагантнее даже его личного стиля, начали приносить результат и понемногу вытягивать Аргентину из болота, в котором она барахтается уже не один десяток лет.

Давний враг Аргентины – инфляция – снижается. В третьем квартале 2024 года Аргентина вышла из глубокой рецессии, а в следующем – эксперты вообще прогнозируют рост на 5%. Также растут инвестиции и восстанавливается доверие к экономике страны.

Сейчас "шоковую терапию" Милея уже ставят как пример быстрых и успешных реформ.



Хавьер Милей во время инаугурации / Фото Wikimedia

От выводов стоит удержаться, однако положительная тенденция присутствует. Конечно, необходимо учитывать эффект низкой базы, а до восстановления показателей экономики до пандемии еще далеко, но сегодня у некогда очень богатой Аргентины хотя бы появился шанс.

Чего не скажешь об упомянутой выше Мексике, которую накрыли мафиозные войны, а госпожа президент Шейнбаум выглядит как беспомощная жертва обстоятельств. В скором времени к ее проблемам могут добавиться и жесткие меры от Трампа и даже торговая война с США.

Революции, государственные перевороты и разворот Грузии к Москве

Не обошлось в 2024 году без революций, однако не все из них были удачными.

Если в Бангладеш удалось свергнуть режим наследственной автократки и большой лгуньи (по ее приказу фальсифицировались ежегодные отчеты об улучшении местной экономики) Шейх Хасины, то в Венесуэле тамошний диктатор Мадуро в очередной раз "включил Лукашенко", то есть снова украл выборы и дал команду силовикам на подавление протестов.

Лидеры венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо надеялись на активную помощь США, но патентованные "защитники демократии" на этот раз умыли руки, заключив с Мадуро осенью 2023-го года соглашение об ослаблении санкций в обмен на нефтяные преференции. После начала протестов из-за украденных выборов Вашингтон снова сделал "грозное лицо", но в Каракасе все это трактовали как блеф.

Как следствие, протест демократических сил оказался в изоляции, а Мадуро задействовал проверенные годами репрессии. Сейчас США и ЕС не признают результаты выборов в Венесуэле, но диктатор и не думает отрекаться от власти.

Похожие вайбы имеем в Грузии. Там на выборах 26 октября "победила" пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили, украв от 10 до 20% голосов. Оппозиционные партии не признали результаты и решили бойкотировать заседания парламента. Также результаты выборов в Грузии не признает ЕС (кроме Виктора Орбана, который сразу после выборов даже залетел на 2 дня в Тбилиси).

"Победителям" и это было ок, они плевать хотели на отчет наблюдательной миссии ОБСЕ и просто решили собираться на заседание в обрезанном составе (89 вместо 150) и так принимать решения, не отчитываясь ни перед кем.

Показательно, что грузины в основной массе к этим "разборкам" были равнодушны, но ситуацию в корне изменило дерзкое заявление так называемого "премьер-министра" Кобахидзе об отказе Грузии от переговоров о вступлении в ЕС (а их поддерживает 90% населения, включая электорат "Мрии").



После этого жители страны поняли наконец, куда их тянет "Грузинская мечта", и увидели в перспективе вместо "фантастического кофе в Братиславе" депрессивные бараки Тулы и Саратова. Тогда же на улицы городов и сел по все Грузии вышли десятки и даже сотни тысяч людей.



Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили вместе со своими приспешниками / Фото AFP

Власть прибегла к силовым акциям и репрессиям, но народные протесты и не думали утихать. Новой точкой кипения стали “выборы” президента, которые провели “выборщики” и “депутаты”, которых общество уже не считает легитимными. Не является таковым и новое правительство, потому что оно заново назначено парламентом, избранным на сфальсифицированных выборах. При этом пока единственным законным представителем власти в Грузии оставалась президент Саломе Зурабишвили. Она стала моральным лидером протестов и главной мишенью для власти.

Оппозиция требовала проведения новых выборов, но власть, словно под копирку подражает Януковичу. "Мрия" использует "титушек", ставит "елку" и бросает за решетку активистов (более 500), выключает отопление в президентском дворце и угрожает уже самой Зурабишвили тюрьмой. В конце концов, избирательная коллегия, абсолютное большинство которой составляет правящая партия "Грузинская мечта", избрала главой государства Михаила Кавелашвили президентом Грузии. На фоне этого однопартийный парламент принял ряд законопроектов, один из которых лишит Зурабишвили государственной защиты после окончания ее президентских полномочий.

В ответ санкции против представителей уже нелегитимной власти ввели страны Балтии и Украина, 27 декабря минфин США внес в санкционные списки фактического правителя Грузии господина Иванишвили. Также в них среди прочих попал и бывший киевлянин, а ныне "пес режима" Каха Каладзе.



Также под санкции ЕС, США и Великобритании попали грузинские силовики, ответственные за зверское подавление протестов. Они, кстати, продолжаются уже более месяца и не прекращаются (как и забастовки), что дает Грузии надежду – к сожалению, не слишком большую.

На оккупированной Россией территории Грузии – в Абхазии – также не было спокойно. Там местные элиты испугались активного захода российского бизнеса и начали протестовать. Споры развернулись вокруг принятия закона "об инвестициях", что открывал дорогу в Абхазию россиянам и фактически превращал местное население в людей второго сорта. Абхазцы наконец увидели перспективу собственной ассимиляции россиянами и начали протестовать. Россия ответила отключениями света, которые быстро поставили непокорный регион на колени.

Кроме революций, 2024 год запомнился и попытками государственных переворотов. Пожалуй, больше всего внимания и больше всего вопросов вызвали ноябрьские события в Республике Корея, где местный президент Юн объявил чрезвычайное положение и попытался узурпировать власть.



На его несчастье, оппоненты из парламента оказались не из трусов и повиноваться отказались. Они пробрались сквозь охрану к стенам парламента и приняли решение об отмене чрезвычайного положения – военные и президент вынуждены были подчиниться. Сейчас президент Юн отстранен, против него задействована процедура импичмента.

Адский Ближний Восток

В 2024 году Ближний Восток уже традиционно ярко пылал.

Израиль вел войну против ХАМАС и продолжил методично разрушать Сектор Газа.

1 октября еврейское государство полноценно открыло новый фронт, когда осуществило полномасштабное вторжение в Ливан, пытаясь уничтожить тамошнюю террористическую армию "Хезболлу".

Наконец в декабре ЦАХАЛ под предлогом превентивной защиты зашел на территорию Сирии и оказался на расстоянии ладони от Дамаска, а вместе с тем безнаказанно разбомбил всю военную инфраструктуру Асада.

В ответ новая власть страны пожаловалась на Израиль в ООН. А параллельно с тем отдельные варлорды уже начали резню алавитов, христиан и представителей других меньшинств, чем все больше напоминают Талибан в Афганистане. На фоне таких событий интервенция Израиля уже не выглядит слишком большим преступлением.

Кстати, в ООН мгновенно выразили обеспокоенность действиями Израиля, при этом полностью проигнорировали действия Турции, которая ныне фактически оккупировала около 20% территории Сирии. Видимо, это другое.



Карта Сирии с главными игроками / Инфографика NYT

Полноценные боевые действия израильтяне активно совмещали с точечными ликвидациями первых лиц своих оппонентов. Не особо считаясь как с побочными жертвами, так и с географией собственных акций. Так, генералитет Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был ликвидирован на территории посольства Ирана в Дамаске, фронтмена политического крыла ХАМАС Исмаила Ханию – в Тегеране, а генсека "Хезболлы" Хасана Насраллу – в его родном бункере в Бейруте.

Кроме того, где-то в дебрях Газы были уничтожены непосредственные организаторы террористической атаки 7 октября Мохаммед Дейф и Яхья Синвар. Последнего убивали чуть ли не в режиме онлайн. Также очень технологично была уничтожена верхушка "Хезболлы": уже легендарная "Атака пейджеров" 17 – 19 сентября имела невероятный эффект, а также запустила настоящий эффект домино в регионе.

Уничтожение верхушки "Хезболлы" существенно ослабило эту организацию и уничтожило ее волю к борьбе. Поэтому боевики не сумели организовать надлежащее сопротивление ЦАХАЛу, который вторгся в Ливан. Также "Хезболла" не имела сил воевать в Сирии, поэтому не смогла поддержать армию Асада, когда в конце ноября возобновили активные боевые действия тамошние джихадисты.

Между прочим, при активной помощи Турции – все это время Эрдоган искренне улыбался Путину и даже летал к нему в Казань. Россия же, которая "вбахала" в режим Асада десятки миллиардов долларов, была вынуждена этот "ятаган в спину" молча проглотить.

Подробно Кто с кем и против кого воюет в Сирии

Асадиты, лишены помощи "Хезболлы" и России (и завязла в Украине), были разбиты за 12 дней. Таким образом, кровавый режим, державший Сирию в повиновении с 70-х годов прошлого века и убивший сотни тысяч людей, развалился, а Башар Асад поспешно сбежал в Москву, бросив своих людей, собственный роскошный автопарк и персональный фотоархив, в частности и карточки, где он предстает в виде "мальчика в трусиках".



Сирийские повстанцы захватывали город за городом / Фото AFP, Getty

Иран, как и Россия, не стал защищать Асада. Ранее он это делал руками "Хезболлы" и наемников-шиитов из Афганистана, Ирака и Йемена, сейчас же аятоллам стало не до того – отдать приказ на открытую интервенцию в Сирию они не решились. Это террористическое государство переживает не лучшие времена – экономический кризис углубляется, а население мерзнет без отопления и электричества и при этом радикализируется.

В мае в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси. Этот факт правящий режим решил использовать в свою пользу. Новым президентом страны был избран умеренный исламский фундаменталист (да, бывают и такие) и даже реформатор – Масуд Пезешкиан. Тот отметился серией заявлений, которые трактовали как начало "оттепели" в уставшей от многолетнего диктата религиозных фанатиков стране.

Однако никакой "оттепели" на самом деле не произошло, потому что власть в Иране не принадлежит президенту, а 85-летнему старцу Хаменеи и местному аналогу войск СС – КСИР. Именно они являются настоящими хозяевами страны и желают удерживать власть, игнорируя всех. Благодаря этому в Иране давно накопился клубок проблем, который вскоре рискует вылиться в новую революцию.

Оснований для этого немало: здесь и рекордная инфляция, и энергетический кризис (одно из самых богатых на природный газ государств сейчас не имеет света и буквально замерзает), и возмущение массовыми репрессиями и постоянным закручиванием гаек, а также постоянные бунты в национальных окрестностях (громче всего напоминают о себе курды и белуджи, но есть также азербайджанцы и другие недовольные аятоллами этносы).

Сейчас есть ненулевые шансы, что вся эта конструкция просто упадет. Возможно, со смертью 85-летнего аятоллы Хаменеи, а возможно, раньше.

К этому добавляется провал иранской "Оси сопротивления" ("Мехвар-е могавемат") – концепции создания нестабильности в регионе в интересах Ирана чужими руками, точнее – иранскими прокси.



Такими были "Хезболла", "Исламский джихад" в Секторе Газа, иракские шиитские милиции, фактически режим Башара Асада, а также йеменские хуситы. Сейчас это воинство фактически разбито, а боеспособность сохраняют разве что последние.

Фактор хуситов в Йемене

В 2024 году йеменские партизаны гуситы стали известными на весь мир, когда парализовали мировую торговлю и фактически заблокировали Суэцкий канал.

Хуситы или "Ансар Аллах" (то есть "Партизаны Аллаха") атаковали более 80 кораблей и блокировали 12 – 15% мировой торговли. Из-за этого цены на поставки грузов из Азии в Европу выросли на 300%, а Египет потерял миллиарды долларов.

Помогли йеменскому стартапу иранцы и россияне (в частности, знаменитый "оружейный барон" Виктор Бут). Благодаря им у хуситов появились ракеты, в частности баллистические. И, возможно, гиперзвуковые. Их партизаны в тестовом режиме периодически запускают в сторону Израиля. Тот в ответ сравнивает с землей йеменские порты, ухудшая и без того страшную гуманитарную ситуацию в стране. А также зовет на помощь США – те подгоняют свой боевой флот и перебрасывают в Израиль свои самые современные системы ПВО THAAD – мечту каждого украинца.

Хуситы действительно громко о себе заявили в 2024 году и довольно долго избегали наказания за свои действия. Впрочем, конце года есть основания думать, что они "немного перегнули" и вскоре "лавочку прикроют". По крайней мере, фактические совместные действия Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, США, Израиля и других заинтересованных лиц на это намекают.

Иран как слабое звено "Оси зла"

Таким образом, есть большой риск, что теперь Иран останется со своими врагами один на один, а у этих врагов очень длинные руки. Да, речь о США и Израиле. Последний уже наглядно доказал Тегерану, в чем заключается технологическое превосходство его авиации. В ответ на массированный ракетный обстрел территории Израиля ВВС страны нанесли мощный удар по иранским ПВО и буквально не оставили от них камня на камне.

ВВС еврейского государства провели просто блестящую операцию, использовав за один налет более 100 своих современных самолетов (в частности, и 5-го поколения), которые выпустили по целям в Иране сотни ракет, даже не приближаясь к своим жертвам.



Кроме ПВО, были поражены заводы по производству ракет и беспилотников, что существенно подорвало силы Ирана и совершенно точно дало аятоллам более четкое понимание собственного места на Ближнем Востоке.

Сейчас в экспертных кругах еврейского государства уже прямо говорят о проведении потенциальной военной операции непосредственно против Ирана, а избрание Трампа на президента может довольно легко перевести эти планы из категории "фантастика" в статус "в работе". По крайней мере этому уже точно никто не удивится. В этой ситуации Иран пытается искать защиты у России и Китая, но это только может еще больше разозлить его врагов.

Другим вариантом является ускорение Тегераном ядерного проекта, но и это развязывает врагам руки и фактически дает Израилю и его союзнику полный карт-бланш на атаку. Для Израиля не впервые уничтожать чьи-то ядерные мечты – он уже подкладывал такую свинью Сирии, Египту и Ираку. Так что Иран не будет даже первым.

Так или иначе для Тегерана следующий год точно не будет простым, потому что это государство-террорист сейчас совершенно точно выглядит как слабое звено в "Оси зла" (о ней подробно ниже), а значит – гарантированно станет большим раздражителем для ястребов Дональда Трампа, которые точно не будут отговаривать Нетаньяху от решительных действий. Потому что сейчас кажется, что его вообще ничто не способно остановить.

Орден МУС на Нетаньяху и обвинения Израиля в геноциде

Почему премьер Израиля Биньямин Нетаньяху такой дерзкий и брутальный – это отдельный вопрос. В режим берсерка его перевела безудержная жажда сохранить личную власть, она же заставила прибегать к авантюрным действиям, которые можно назвать "тактикой без стратегии". Ради этого он пошел на союз с ультраправыми и сделал им ряд больших уступок. Конечно, за счет гражданского общества. В 2024 году премьер отличился намеренным затягиванием соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, а его офис – фальсификацией данных разведки о действиях террористов с последующим "сливом" фейков в СМИ.

Логическим итогом такой деятельности стал ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Его Нетаньяху получил вместе с тогдашним министром обороны Израиля Галантом, а также уже мертвыми террористами Синваром и Дейфом. Решение МКС имело эффект разорвавшейся бомбы, и запутало все окончательно.



Нетаньяху оказался в клубе топ-ничтожеств и стал лишь 4-м действующим главой государства с подобным позором. Другими были ливийский диктатор Муаммар Каддафи, его суданский коллега Омар Аль-Башир и российский диктатор Владимир Путин. Последний получил ордер на арест в 2022 году за организацию похищения украинских детей. Также сейчас ордера выписаны на имя других россиян – омбудсмена Львову-Белову, бывшего министра обороны Шойгу, а также генералов Кобылаша, Соколова и Герасимова.



Биньямин Нетаньяху на церемонии возложения венков ко Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, 6 мая / PRESS POOL

Ныне в этой компании оказывается партнер Путина по некромаршу "Бессмертный полк" Нетаньяху. Но есть важный нюанс – в отличие от России Израиль является демократическим государством, а не диктатурой. Поэтому Нетаньяху не только вляпался сам, но и жестко подставил свою страну, которая сейчас рискует превратиться в мировую парию из-за его амбиций.

Израиль, кстати, выбрал стратегию агрессивного нападения и обвинил МУС в антисемитизме, а вместе и все государства, которые поддержали решение Гааги. Выглядит это по меньшей мере жалко, потому что заявления того же Галанта о полной блокаде Газы зафиксированы, как многочисленные призывы израильских министров (в первую очередь Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича) и других политиков к "окончательному решению палестинского вопроса".

Как зафиксированы и многочисленные неизбирательные атаки ЦАХАЛ в Секторе Газа, жертвами которых становились не только террористы ХАМАС, но и десятки мирных палестинцев. Да, террористы ХАМАС использовали гражданских как "живой щит" и это является военным преступлением, но это не превращает весь Сектор на "легитимную цель", а все 2 миллиона его несчастных жителей на пособников террористов.

Фактически Израиль применил в Секторе Газа стратегию "коллективной казни", что является еще одним военным преступлением и запрещено Женевскими конвенциями.

При этом у Израиля был шанс избежать позора и преследования МУС, если бы он сам расследовал военные преступления, совершенные своими гражданами во время военной операции в Газе, на проведение которой безусловно имел право. Или хотя бы сделал вид, что так делает. В таком случае, как говорит Римский статут, МУС должен был бы прекратить собственные расследования. Вместо этого в Израиле решили "петлять", применив мантру об отсутствующих невинных гражданских среди палестинцев и мировом антисемитском заговоре.

Еще одной стратегией стала атака на сам МУС. Большую помощь Израилю в этом вопросе оказали США. После возвращения Трампа ожидаются санкции, которые фактически заблокируют работу суда. Но санкциями против МУС Трамп может не ограничиться, потому что Международный суд ООН в 2024 году официально признал Израиль страной-оккупантом в Газе и напомнил, что тот несет ответственность за защиту населения Сектора. Сейчас Международный суд ООН рассматривает иск против Израиля относительно возможного геноцида. То есть Трампу потенциально придется наказывать и его.

Другим "помощником" выступил сам прокурор МУС Карим Хан, который не додумался ни до чего лучшего, как устроить серию сексуальных домогательств прямо на рабочем месте и сильно испортить репутацию себе и коллегам.

Дискредитация МУС как института очень выгодна России, ведь обесценивает ордер на арест Путина. И здесь она солидарна с Израилем (по странному совпадению, тот до сих пор не наложил на Россию санкции, хотя та активно спонсировала злейших врагов еврейского государства – Иран, "Хезболлу" и хуситов).

Работала над дискредитацией МУС и сама Россия. Таким демаршем стал визит Путина в Монголию, государство, подписавшее Римский статут и обязанное арестовать военного преступника, как только он сойдет с трапа самолета в Улан-Баторе. Но этого не произошло, потому что маленькая страна побоялась вызвать гнев двух великих (она зажата географически между Россией и Китаем и полностью зависит от них экономически), поэтому решила потерять лицо.

В итоге репутацию потерял не только МУС, но и так называемый "цивилизованный мир", потому что в очередной раз было доказано его беспомощность перед диктаторами. И это еще один печальный итог 2024 года.

Юридическое оформление новой "Оси зла" и вступление КНДР в войну

2024 год стал временем официального оформления политического союза России и ее сторонников. В частности, 19 июня в Пхеньяне Путиным и Ким Чен Ыном был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последствия этой всеобъемлемости сейчас чувствует Украина, которая отбивается на Курщине он мясных штурмов с участием спецназовцев из экспедиционного корпуса КНДР. Сейчас Ким прислал Путину около 12 тысяч воинов. Кроме того, КНДР стала основным поставщиком снарядов для России, а также направляет московитам технику и ракеты.



Ким Чен Ын и Путин / Фото росСМИ

Конечно, эта все щедрость небесплатна – в ответ коммунисты ждут не только риса, чтобы не умереть от голода, но и ракетные и ядерные технологии, чтобы держать в ужасе и дальше Японию и Южную Корею.

Кстати, схожий договор в 2024 году заключила с Россией и Беларусь. Он также предусматривает взаимную защиту от нападения. Однако хитрец Лукашенко никого умирать на Курщину пока не посылает, вместо этого получил от России на хранение ядерные заряды и просит еще в придачу порцию "Орешников", намекая, что знает, "откуда готовился приступ".



При этом своим стендапом Лукашенко, очевидно, поставил Путина в неудобное положение, потому что никаких "Орешников" для "бацьки" у Путина нет – ракеты даже не запущены в производство.

Ожидается, что 17 января 2025 года похожее соглашение подпишет с Россией еще и Иран. Поэтому будет интересно посмотреть, что с этим будут делать господа из Тель-Авива и Вашингтона.

Также у России были еще более глобальные планы расширения круга своих союзников. Речь об октябрьском саммите БРИКС в Казани, который россияне подавали как наступление "нового мирового порядка" и "конец гегемонии доллара", а вместе и всего "Коллективного Запада". Вот только большинство участников Саммита поняли, куда ветер дует, и становиться членами "Оси зла" не захотели, ограничившись общими фразами и поиском экономических бонусов от сотрудничества даже не с Россией, а ее старшим партнером – КНР. При этом сам Китай также официально в "Ось зла" не влезает и предпочитает оставаться в роли "рояля в кустах".

Несмотря на то, что идея совместной БРИКС-валюты потерпела фиаско, она очень встревожила избранного президента США, который при посредничестве соцсетей пообещал лютые кары всем желающим поставить под сомнение гегемонию доллара.

Азербайджан в ярости, убийство Навального, расстрел в Крокусе: что ждет Россию

Россия провела 2024 год традиционно ничтожно. Страна, у которой едва ли не самый большой в мире сектор безопасности и которая делает ставку на силовиков и спецслужбы, как основные инструменты государственного управления, проспала массовый теракт у себя под носом. Террористы из филиала ИГИЛ-Хорасан захватили сотни людей в подмосковном "Крокус-Сити-Холле" и устроили там резню, жертвами которой стали не менее 145 человек.

Российские силовики ничего не сделали, что бы остановить бойню, зато быстро нашли "украинский след", в который не поверил никто. Официальная Москва даже после заявлений самих террористов на этом и в дальнейшем настаивает.

В 2024 году Путин решил уничтожить своего главного политического оппонента – Алексея Навального (потому что мог). Того убили в колонии за Полярным кругом. Это убийство имело большой резонанс в мире, однако в России прошло незамеченным и подтвердило, что десятилетия сознательной политики пропаганды и репрессий привели к настоящей атомизации российского общества, превратив людей, что в 1991-м выходили на массовые протесты на Манежную и бросались на Садовом Кольце под БПМ Суровикина (того самого), в аморфную и безвольную массу.

Под конец года Россия снова "отличилась". На этот раз чеченская ПВО сбила гражданский азербайджанский самолет, спутав его с украинским дроном.

Также россияне запретили пораженному самолету сесть у себя и отправили лететь через Каспийское море в Казахстан, очевидно, надеясь, что тот не долетит и спрячет все доказательства на дне.

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Но Embraer 190 все же долетел и совершил жесткую посадку под Актау, погибли 38 человек, но 29 выжили. Они дали показания об ударе ракетой. Также доказательством стали расстрелянные россиянами остатки самолета. Как и после сбивания малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, Россия отказалась признавать вину и извиняться.

И это уже может повлиять на отношения России, как минимум, с Азербайджаном. Потому что пока кадыровские ПВО стреляли по гражданскому борту, азербайджанский лидер Алиев в то время находился в Санкт-Петербурге и слушал речи Путина о дружбе и братстве. Он срочно покинул Россию после информации о сбитом гражданами России азербайджанском самолете. Сейчас Алиев показательно отказался от помощи, которую предложили чеченцы, и настроен увидеть пролитую кровь виновников.



Ильхам Алиев и Владимир Путин / Фото aztv.az

Но большинство же россиян об этом даже не узнают или будут иметь только версию Скабеевой и Симонян. Потому что с декабря в России заблокировали YouTube, а перед этим – Viber.



Также идет большая атака на различные VPN-сервисы. Ожидается, что в начале 2025 года заблокируют еще и Google и WhatsApp. Таким образом, уже вскоре мем о чебурнете в России станет реальностью. И тогда можно еще больше заливать мазутом морские побережья, сбивать пассажирские самолеты, убивать политических оппонентов и тысячами гнать на войну, а на самом деле – на убой, все новых и новых неудачников.

Вообще 2024 год в России может многое для чего стать последним.

Страна-террорист вступает в очень турбулентный период: "экономическое чудо" имени Набиуллиной заканчивается, начинается эра доллара по 100+, причем этот "плюс" будет стремительно расти.

Как и инфляция. Отложенный эффект от перегрева экономики непременно скажется, и это обещает России и россиянам очень интересные времена. Ситуацию могли бы спасти окончание войны и отмена санкций, но для этого сначала нужно, чтобы закончился Путин, а этого россияне делать не хотят, значит, их все устраивает.

"Успехи" России самой Россией не заканчиваются. Провалы в Украине, Молдове и Сирии также не были единственными. В 2024 году у россиян начала "сыпаться" Африка. И здесь не обошлось без помощи таинственных "экспертов" с опытом проведения специальных операций. Так было в Сирии, Судане (там Россия поддерживает арабских террористов из "Сил быстрого реагирования", ответственных за геноцид местного населения), а также Мали.

В западноафриканском государстве вообще получилось очень интересно – там местные туареги устроили настоящее сафари на бывших "охотников" из так называемой группы "Вагнера". После ликвидации Пригожина россияне переформатировали своих наемников в новую формацию, которую назвали "Африканский корпус" – так же как и нацисты во время Второй мировой.

Но даже не потери в боях с повстанцами являются самой большой проблемой России. После потери Сирии она рискует потерять и логистическую базу в Латакии (аэродром Хмеймим), который был перевалочным пунктом для обеспечения всех американских наемников. Сейчас же очевидно придется искать новые варианты – а Судан и Ливия пока желанием спасать россиян не горят. Таким образом, для всего "африканского проекта" Путина наступают темные времена.

К сожалению, продолжатся они и для Африки. На карте черного континента остается немало горячих точек, каждая из которых рискует вылиться в кровавую бойню и привести к голоду или очередному геноциду. Собственно, это уже происходит или может произойти в Судане, Нигере, Эфиопии, Сомали, Мали, Мозамбике либо еще где-то. Таковы печальные реалии 2024 года.