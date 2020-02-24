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      Чтобы платить ипотеку в Украине, надо торговать наркотиками или оружием, – Гончарук

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      Гончарук прокомментировал дорогую ипотеку в Украине / Коллаж 24 канала

      Ипотечные кредиты, которые предоставляют банки в Украине, являются очень дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, разве что они торгуют наркотиками или оружием. Правительство планирует изменить эту ситуацию.

      Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

      Интересно знать: Сколько украинцев уже хотят получить Доступный кредит от государства

      Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку,
      – сказал Гончарук.

      Поэтому, как отметил глава правительства, одна из задач Кабмина – добиться того, чтобы украинские банки предоставляли дешевые кредиты: "Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач".

      "Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор", – уточнил руководитель Кабинета Министров.

      Что такое ипотека? Ипотека – это залог земли или иного недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. Ипотечный кредит – это, собственно, кредит, полученный под залог недвижимого имущества.

      Проще говоря: человек занимает деньги в банке, чтобы купить, например, квартиру и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если же нет – банк может ее забрать.

      Обратите внимание: Если купил телефон в кредит – может ли банк забрать квартиру

      Действительно ли в Украине дорогая ипотека

      Средняя ставка по ипотечному кредиту для физических лиц в банках в 2019 году была примерно 18-25% годовых. По состоянию на начало 2020 года некоторые банки сообщали о снижении ставки, однако анализ рынка показывает, что реальная ставка сохраняется на отметке примерно 20%. 

      Для примера: если человек покупает жилье в ипотеку и берет кредит на 1 миллион гривен на 10 лет, то за эти 10 лет она выплатит банку более 6 миллионов гривен (это примерно и без учета комиссий или плавающих ставок). 

      Правительство хотело бы снизить ставку до 11% годовых. Если этого удастся достичь, то же заемщик 1 миллиона на 10 лет за это время оплатит только примерно 1,8 миллиона гривен сверх суммы кредита.

      К слову, еще 11 февраля Зеленский анонсировал значительное падение ставок по ипотеке осенью 2020

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      23 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ипотека Деньги Банки Кредит на жилье Кредит Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины
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