"Чтобы у северной лисички было меньше шансов": как Порошенко в президенты самовыдвигался

За неделю до последнего срока подачи документов в ЦИК действующий президент Петр Порошенко все-таки объявил, что идет в президенты. Случилось это в день 101-й годовщины боя под Крутами на форуме под названием "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Кто посетил съезд Порошенко и о чем говорили гости – зафиксировали журналисты 24 канала.

"Извините, так кто заказал Гандзюк?"– плакат с такой надписью держали перед входом в Международный выставочный центр в Киеве 29 января 2019 года, где, как ожидалось, Порошенко объявит о намерении второй раз баллотироваться в президенты. Игнорируя активистов, в МВЦ собралось ближайшее окружение действующего президента.

Список кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года – в материале 24 канала

Слушать и аплодировать Порошенко слетелись топ-политики, волонтеры, военные, бывшие пленные и даже лично глава новосозданной Православной церкви Украины. Впрочем, некоторые уверяли, что оказался на форуме случайно. Например, певица Алена – ее, мол, приглашали на конференцию учителей. Поэтому в тот или иной способ в зале собралось до трех тысяч зрителей. В их присутствии Порошенко и заявил, что хочет снова быть президентом.

Чувство глубокой ответственности перед страной побудили меня принять решение быть кандидатом еще раз на должность Президента Украины,

– звучало в заявлении Порошенко.

Несмотря на название форума "От Крут до Брюсселя", о Крутах на мероприятии почти не вспомнили. Зато каждый спикер не забыл похвалить самовыдвиженца.

Форум, где Порошенко произнес намерение баллотироваться во второй раз, посетили три тысячи человек

Андрей Парубий, председатель ВР: "Верховная рада Украины, и наша коалиция БПП, и команда НФ – мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути".

Владимир Гройсман, премьер-министр: "Я поддерживаю решение Президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок".

Виталий Кличко, городской голова Киева, из-за травмы выступил с помощью видеообращения.: "Я поддерживаю выдвижение кандидатом на пост Президента Украины Петра Порошенко".

Юрий Луценко, генпрокурор – отличился неожиданным заявлением: "Закон запрещает мне агитировать как генпрокурору. И я этого делать не буду".

Андрей Парубий, спикер ВР, на форуме Порошенко был в хорошем настроении

Почему Порошенко собрал такое масштабное мероприятие?

Действующий президент во всем пытается "переплюнуть" форум Тимошенко. У нее – Дворец Спорта, у него – Международный выставочный центр. У Тимошенко – Филарет, у Порошенко – Епифаний. На обоих мероприятиях присутствуют военные. На форуме лидера "Батькивщины" показали интервью писателя Пауло Коэльо, который впоследствии опроверг свою поддержку. У действующего президента лично пришел украинский писатель Лесь Подеревянский.

Несмотря на то, что Юлия Тимошенко Петра Порошенко опережает по рейтингам, то не упомянуть о ней на форуме он не мог. Хотя и делал это не прямо, а иногда и не только он.

А вот Виталий Кличко не смог приехать из-за болезни, поэтому выступил с помощью видео

Лесь Подеревянский: "Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться на наших просторах. Так вот, чтобы она здесь не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов – я сегодня здесь".

Петр Порошенко: "А кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом".

Писатель Лесь Подеревянский на форум Порошенко пришел, потому что против "лисички"

На форуме Порошенко около часа рассказывал о своих достижениях и планах на следующие пять лет. Обещал не свернуть с курса в НАТО, а до 2024 подать заявку на вступление в ЕС. А вот с Россией добиться "холодного мира": то есть завершить войну дипломатическим способом, без всякого дальнейшего сотрудничества.

Читайте также: Порошенко второй раз идет в президенты: спасать Украину или цементировать гнилую систему?

Эксперты утверждают, что на выборах Порошенко продолжит использовать церковную тему. Как раз накануне Президент закончил свой так называемый "Томос-тур" по Украине. Дополнительные политические дивиденды может получить от монетизации субсидий. По "странному" совпадению, четыре миллиона украинских семей начнут получать "живые деньги" вместо условных льгот уже в начале марта – перед первым туром выборов. Возможно, гарант найдет и другие инструменты влияния на избирателей. Ведь сейчас у действующего президента каждый процент на счету – он лишь третий в рейтинге.