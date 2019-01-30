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      "Чтобы у северной лисички было меньше шансов": как Порошенко в президенты самовыдвигался

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      За неделю до последнего срока подачи документов в ЦИК действующий президент Петр Порошенко все-таки объявил, что идет в президенты. Случилось это в день 101-й годовщины боя под Крутами на форуме под названием "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Кто посетил съезд Порошенко и о чем говорили гости – зафиксировали журналисты 24 канала.

      "Извините, так кто заказал Гандзюк?"– плакат с такой надписью держали перед входом в Международный выставочный центр в Киеве 29 января 2019 года, где, как ожидалось, Порошенко объявит о намерении второй раз баллотироваться в президенты. Игнорируя активистов, в МВЦ собралось ближайшее окружение действующего президента.

       Список кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года – в материале 24 канала

      Слушать и аплодировать Порошенко слетелись топ-политики, волонтеры, военные, бывшие пленные и даже лично глава новосозданной Православной церкви Украины. Впрочем, некоторые уверяли, что оказался на форуме случайно. Например, певица Алена – ее, мол, приглашали на конференцию учителей. Поэтому в тот или иной способ в зале собралось до трех тысяч зрителей. В их присутствии Порошенко и заявил, что хочет снова быть президентом.

      Чувство глубокой ответственности перед страной побудили меня принять решение быть кандидатом еще раз на должность Президента Украины,
      – звучало в заявлении Порошенко.

      Несмотря на название форума "От Крут до Брюсселя", о Крутах на мероприятии почти не вспомнили. Зато каждый спикер не забыл похвалить самовыдвиженца.

      Форум

      Форум, где Порошенко произнес намерение баллотироваться во второй раз, посетили три тысячи человек

      Андрей Парубий, председатель ВР: "Верховная рада Украины, и наша коалиция БПП, и команда НФ – мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути".

      Владимир Гройсман, премьер-министр: "Я поддерживаю решение Президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок".

      Виталий Кличко, городской голова Киева, из-за травмы выступил с помощью видеообращения.: "Я поддерживаю выдвижение кандидатом на пост Президента Украины Петра Порошенко".

      Юрий Луценко, генпрокурор – отличился неожиданным заявлением: "Закон запрещает мне агитировать как генпрокурору. И я этого делать не буду".

      Парубій

      Андрей Парубий, спикер ВР, на форуме Порошенко был в хорошем настроении

      Почему Порошенко собрал такое масштабное мероприятие?
      Действующий президент во всем пытается "переплюнуть" форум Тимошенко. У нее – Дворец Спорта, у него – Международный выставочный центр. У Тимошенко – Филарет, у Порошенко – Епифаний. На обоих мероприятиях присутствуют военные. На форуме лидера "Батькивщины" показали интервью писателя Пауло Коэльо, который впоследствии опроверг свою поддержку. У действующего президента лично пришел украинский писатель Лесь Подеревянский.

      Несмотря на то, что Юлия Тимошенко Петра Порошенко опережает по рейтингам, то не упомянуть о ней на форуме он не мог. Хотя и делал это не прямо, а иногда и не только он.

      Кличко

      А вот Виталий Кличко не смог приехать из-за болезни, поэтому выступил с помощью видео

      Лесь Подеревянский: "Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться на наших просторах. Так вот, чтобы она здесь не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов – я сегодня здесь".

      Петр Порошенко: "А кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом".

      Подерев'янський

      Писатель Лесь Подеревянский на форум Порошенко пришел, потому что против "лисички"

      На форуме Порошенко около часа рассказывал о своих достижениях и планах на следующие пять лет. Обещал не свернуть с курса в НАТО, а до 2024 подать заявку на вступление в ЕС. А вот с Россией добиться "холодного мира": то есть завершить войну дипломатическим способом, без всякого дальнейшего сотрудничества.

      Читайте также: Порошенко второй раз идет в президенты: спасать Украину или цементировать гнилую систему?

      Эксперты утверждают, что на выборах Порошенко продолжит использовать церковную тему. Как раз накануне Президент закончил свой так называемый "Томос-тур" по Украине. Дополнительные политические дивиденды может получить от монетизации субсидий. По "странному" совпадению, четыре миллиона украинских семей начнут получать "живые деньги" вместо условных льгот уже в начале марта – перед первым туром выборов. Возможно, гарант найдет и другие инструменты влияния на избирателей. Ведь сейчас у действующего президента каждый процент на счету – он лишь третий в рейтинге.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Виталий Кличко Юлия Тимошенко Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Киева Владимир Гройсман Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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