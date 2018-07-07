Чувствую себя не так хорошо, как может показаться, – Сенцов написал новое письмо из колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, который голодает уже более 50 дней, написал письмо украинской актрисе Римме Зюбиной.

Новое письмо от Сенцова Зюбина обнародовала на своей странице в Facebook.

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В нем режиссер объясняет, как работает проверка писем в российских тюрьмах и почему его послания могут месяцами идти адресатам.

Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная почта, которая приходит на мой ноутбук! Сначала ее читает цензор и другие заинтересованные лица, потом письма распечатывают и отдают мне, и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке,

– пишет Сенцов.

По его словам, такая же сложная ситуация и с телефонными звонками.

"Конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок позволят, сама понимаешь, какая ситуация вокруг меня; и здесь в том числе, так что не парься, есть же письма!" – успокаивает Сенцов Зюбину.

Режиссер, который голодает уже 55 дней, написал и о своем состоянии здоровья.

Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовки, – 24), конечно, не так хорошо, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть,

– написал Сенцов.

Накануне впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодовки он изрядно постарел и похудел.