В этом году среди зарегистрированных более 200 компаний-участников. Больше всего собак сегодня работает в сфере обслуживания, зооотрасли, строительной отрасли и IТ. 45% зарегистрированных отмечают, что их офисы уже дог-френдли, еще 15% – что готовы внедрять эту практику в своих компаниях. Самые активные в этом году город Киев, а также Львовская и Винницкая области,

– отметил Юрий Ковалюк, организатор акции, руководитель бренда "КЛУБ 4 ЛАПЫ".

В Украине акция "Возьми собаку на работу" проходит девятый год подряд. Инициативу начали во Львове в 2013-м году работники бренда "КЛУБ 4 ЛАПЫ". Тогда к акции присоединились несколько крупных львовских офисов. В последующие годы инициатива масштабировалась на всю страну.

Такие акции ежегодно также происходят в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и тому подобное. Событие начали 22 года назад. В этом году международный день "Take your dog at work day" также отмечают 25 июня. Так Украина присоединяется к глобальной кампании по призыву работодателей становиться дружественными к собакам и пропагандировать гуманное обращение с четвероногими. В сети с хэштегом #лапивофісі можно найти фото четвероногих работников со всей Украины.