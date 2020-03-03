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      Дело Гандзюк: Павловского "скорая" забрала из суда – срок его ареста истекает

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      Игоря Павловского, одного из причастных к организации покушения на Екатерину Гандзюк, отправили в больницу прямо из помещения Печерского райсуда Киева. Здесь должны были рассмотреть продление срока его содержания под стражей.

      Об инциденте сообщает "Громадське" в Твиттере. По данным ресурса, Павловского должны были доставить в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Медики говорят, что у него образовалась гематома. Также они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

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      Дело Гандзюк: Павловскому стало плохо в помещении Печерского райсуда – видео

      В заседании объявили технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние, а также причину образования гематомы.

      Павловского госпитализировали из помещения Печерского райсуда: видео

      Добавим, что на заседание также не явился адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно. Прокурор заявил, что обвиняемый может симулировать.

      Слушание какого дела происходило в Печерском райсуде

      Печерский суд должен рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве – о создании преступной организации на территории Херсонской области и незаконном хранении оружия.

      Предварительный срок должен закончиться 4 марта примерно в 13:00. Если ходатайство о продлении срока не рассмотрены, Павловского освободят из-под стражи.

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      Задержание и суд над Павловским: что известно

      20 января в Херсоне прошли массовые обыски по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. В то же время состоялась спецоперация по устранению преступной группировки. Ее организатором собственно и является Павловский.

      Также обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

      Впоследствии Павловскому вручили подозрение и задержали. Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения Игорю Павловскому. Его отправили под стражу на 1,5 месяца – с 21 января по 4 марта 2020 года. На это решение защита Павловского подала обжалование. Но 13 февраля Апелляционный суд оставил его под стражей.

      Павловский является бывшим помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого также подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Заметим, что ранее Павловский уже находился в СИЗО по делу Гандзюк, но его выпустили под домашний арест под предлогом "ужасное состояние здоровья". После этого он пять раз не являлся в Приморский райсуд Одессы и один раз не явился в Верховный суд. Правда, в те дни, когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался Одессой и Херсоном.

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      Главное о смерти Екатерины Гандзюк

      Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получили ожоги.

      Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны вышеупомянутые Владислав Мангер и Игорь Павловский.

      Кого уже наказали за нападение на Екатерину Гандзюк

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко).

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Дело Екатерины Гандзюк
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