Дело Гандзюк: Павловского "скорая" забрала из суда – срок его ареста истекает

Игоря Павловского, одного из причастных к организации покушения на Екатерину Гандзюк, отправили в больницу прямо из помещения Печерского райсуда Киева. Здесь должны были рассмотреть продление срока его содержания под стражей.

Об инциденте сообщает "Громадське" в Твиттере. По данным ресурса, Павловского должны были доставить в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Медики говорят, что у него образовалась гематома. Также они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

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Дело Гандзюк: Павловскому стало плохо в помещении Печерского райсуда – видео

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.



Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

В заседании объявили технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние, а также причину образования гематомы.

Павловского госпитализировали из помещения Печерского райсуда: видео

Лікарі госпіталізували з судового засідання Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк.



Печерський суд мав розглянути клопотання про продовження терміну тримання Павловського під вартою — чинний термін закінчується завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Добавим, что на заседание также не явился адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно. Прокурор заявил, что обвиняемый может симулировать.

Слушание какого дела происходило в Печерском райсуде

Печерский суд должен рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве – о создании преступной организации на территории Херсонской области и незаконном хранении оружия.

Предварительный срок должен закончиться 4 марта примерно в 13:00. Если ходатайство о продлении срока не рассмотрены, Павловского освободят из-под стражи.

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Задержание и суд над Павловским: что известно

20 января в Херсоне прошли массовые обыски по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. В то же время состоялась спецоперация по устранению преступной группировки. Ее организатором собственно и является Павловский.

Также обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

Впоследствии Павловскому вручили подозрение и задержали. Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения Игорю Павловскому. Его отправили под стражу на 1,5 месяца – с 21 января по 4 марта 2020 года. На это решение защита Павловского подала обжалование. Но 13 февраля Апелляционный суд оставил его под стражей.

Павловский является бывшим помощника народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого также подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Заметим, что ранее Павловский уже находился в СИЗО по делу Гандзюк, но его выпустили под домашний арест под предлогом "ужасное состояние здоровья". После этого он пять раз не являлся в Приморский райсуд Одессы и один раз не явился в Верховный суд. Правда, в те дни, когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался Одессой и Херсоном.

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Главное о смерти Екатерины Гандзюк

Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получили ожоги.

Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны вышеупомянутые Владислав Мангер и Игорь Павловский.

Кого уже наказали за нападение на Екатерину Гандзюк

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

– 6 лет тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

и – по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко).

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