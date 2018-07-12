День фотографа: почему празднуем 12 июля

12 июля 2018 года в Украине и во всем мире отмечается День фотографа. Почему именно в этот день, кто является покровителем фотографов и когда была сделана первая фотография – читайте в материале канала 24.

В XXI века фотография стала массовым увлечением. Развитие технологий привело к тому, что каждый из нас, кто имеет смартфон, может почувствовать себя фотографом. Однако так не было всегда.

История праздника

Существует несколько объяснений, почему день фотографа отмечают именно 12 июля.

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Первое из них – 12 июля католическая церковь отмечает день святой Вероники. Именно ее поступок послужил созданию первого нерукотворного образа. Легенда о ней говорит, что когда осужденный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, сгибаясь под тяжестью своего креста, его сопровождала толпа. И когда истощенный Иисус пал под тяжестью креста, к нему подбежала женщина, которая напоила его водой. Также она подала ему свой платок (кусок ткани), чтобы обтереть лицо. Когда она пришла домой, то увидела, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя, "настоящий образ" лица Иисуса (лат. Icona vera). По одной из версий, именно от vera иcona впоследствии и пошло имя женщины – Вероника.

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Впервые рассказ о святой Веронике появляется в апокрифических актах Пилата, относящихся к III или IV веку.

Платок святой Вероники хранится в соборе Святого Петра в Риме.

Святая Вероника и ее нерукотворный образ Иисуса Христа

Через две тысячи лет, когда была изобретена фотография, папа Римский утвердил день святой Вероники как день фотографа.

Отмечать день фотографа 12 июля решили еще и потому, что 12 июля 1854 родился Джордж Истман – основатель компании Kodak, сделавший фотографию "доступной всем".

Первая фотография

Первая фотография была сделана в 1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом. Француз первым догадался, как создать такой механизм, который смог бы с точностью передать действительность – без искажений и авторских домыслов.

Свою первую фотографию, которая называется "Вид из окна" французский фотограф снимал почти 8 часов. Именно она стала началом мирового фотографического искусства.

Первая фотография "Вид из окна"

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Первые фотографии были черно-белыми. При этом еще в середине XIX века появились первые цветные фотографии. Для их создания использовались три фотокамеры – на каждую устанавливали светофильтр (красный, зеленый и синий), а затем соединяли изображения.

Всемирный день фотографии (World Photography Day) ежегодно отмечается во многих странах 19 августа. В этот день в 1839 году правительство Франции купило патент французского химика и изобретателя Луи Жака Манде Дагера (Daguerre) на метод получения отпечатка (дагерротипа), сделав открытие дагерротипа достоянием мировой общественности.