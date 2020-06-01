В публичный доступ слили 400 тысяч документов в отношении компаний, зарегистрированных на Багамских островах – одной из крупнейших в мире оффшорных зон. Среди граждан более 100 стран мира, информацию о которых обнародовали, есть и довольно известные украинцы.

Опубликовала данные пользователей багамских оффшоров инициатива Distributed Denial of Secrets, которая часто делает похожи "сливы". Про украинцев, попавших подо волну "слива", пишет "Радио Свобода".

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В целом "украинская" часть оффшоров содержит данные про почти 60 фирм. В основном их руководители не имеют отношения к политике или государственной службы. Но несколько интересных фамилий таки есть.

"Династия" Урбанских

Игорь и его сын Александр Урбанские фигурируют в компании Real Estate Holding Ltd. Они оба успели поработать в Верховной Раде. Игорь в пятом созыве, Александр – в восьмом.

В действующем созыве парламента работает средний Урбанский – сын Игоря и старший брат Александра – Анатолий. Ранее он также возглавлял Одесский областной совет.

Интересно также, что в 2018 году Александр Урбанский был самым богатым депутатом Рады. Он тогда задекларировал почти 2,5 миллиарда гривен.

Знаменитые Кивалов и Киван

Их связывают с компанией Golden Gate Bay Limited. Ранее имя Сергея Кивалова знал чуть ли не каждый украинец. В 2004 году во время Оранжевой революции даже было очень популярен лозунг "Ківалов, підрахуй".

Все потому, что Кивалов тогда возглавлял Центральную избирательную комиссию. Второй тур президентских выборов 2004 года единственный случай в истории Украины, когда результаты выборов отменили из-за массовой фальсификации при подсчете голосов.

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Второй раз Кивалов прославился, уже когда к власти таки пришел Виктор Янукович. Тогда он вместе с коллегой по "Партии регионов" Вадимом Колесниченко был автором языкового закона, который предоставлял русскому языку статус второго регионального. Его тогда так и называли "законом Колесниченко-Кивалова".

Вместе с Сергеем Ковалевым здесь фигурирует и известный украинский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван. Он известен как одесский застройщик, успешный бизнесмен в сфере металлургии и владелец англоязычного украинского издания KyivPost.

Разыскиваемый олигарх Жеваго

Константин Жеваго скрывал на Багамах свою компания Pharma Distributing corp. Сейчас украинские правоохранители разыскивают его из-за отмывания средств.

Олигарх скрывается за пределами Украины, а президент Владимир Зеленский даже лично "передавал ему приветы" через его сотрудников.

Журнал Forbes в начале 2020 года вносил Жеваго в рейтинг самых богатых людей мира с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

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Блескун: не "Укрспиртом" единым

Еще одним чиновником, который скрывал свой бизнес, является глава госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун. На Багамах на него зарегистрирована компания Drinks Inc.

Исполняющим обязанности директора "Укрспирт" осенью 2019 года его назначил премьер-министр Алексей Гончарук.

Что такое оффшоры и насколько это законно?

Прежде всего следует отметить: регистрировать собственные фирмы в офшорах – это не преступление. Разве что ты государственный чиновник, например, в Украине, который таким образом пытается скрыть имущество.



Для чего люди регистрируют фирмы в офшорах? Здесь причины две – низкие налоги и возможность делать это абсолютно анонимно (пока не случится похожая "утечка").



Впрочем некоторые регистрирует фирмы в оффшорных компаниях из-за того, что это позволяет удобно структурировать свой бизнес.