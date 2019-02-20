Деревянко – единственный кандидат в президенты, который за легализацию медицинской марихуаны

Кандидат в президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Для многих людей легализация медицинской марихуаны – это не прихоть, а жизненная необходимость. Эти люди страдают от болезней, симптомы которых можно смягчать, или вообще лечить,

– сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что десятки развитых стран Европы и мира уже легализовали медицинское использование марихуаны, ведь многочисленные научные исследования доказали, что медицинская марихуана не вызывает привыкания, улучшает внимание, снимает болевые симптомы и тому подобное.

Слушайте, я не употребляю марихуану, я даже ни разу ее не пробовал. Но почему наши старые советские предрассудки должны заставлять людей страдать? Я хотел бы, чтобы украинцы имели возможность лечиться в Украине по стандартам ведущих стран мира?,

– возмутился политик.

Деревянко добавил, что не считает, что такие страны, как США, Канада, Нидерланды или Израиль, которые уже легализовали марихуану в медицинских целях, заботятся о здоровье и безопасности своих граждан меньше, чем украинские чиновники.

"Единственное разумное объяснение, почему мы до сих пор не легализовали использование этого растения в медицинской сфере – это угроза черному рынку по продаже каннабиса, из которого зарабатывают миллиарды правоохранители в партнерстве с криминалитетом", – убежден Юрий Деревянко.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо легализовать те виды экономической деятельности, которые давно выведены в легальный сектор в Европе и США, а в Украине – намеренно загнаны в тень и регулируются нормами и стандартами исключительно криминального мира.

Средства от легализации рынка марихуаны, криптовалют, казино и оружия будут поступать в Государственный бюджет Украины, а не в карманы коррупционеров и бандитов.

Напомним, 30 января на сайте Верховной Рады появилась петиция о легализации использования марихуаны. Ее автор обращается с требованием внести изменения в законодательство – разрешить использование каннабиса для лечения.