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      Деревянко – единственный кандидат в президенты, который за легализацию медицинской марихуаны

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      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / censor.net.ua

      Кандидат в президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны.

      Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

      Для многих людей легализация медицинской марихуаны это не прихоть, а жизненная необходимость. Эти люди страдают от болезней, симптомы которых можно смягчать, или вообще лечить,
      – сказал Деревянко.

      Он подчеркнул, что десятки развитых стран Европы и мира уже легализовали медицинское использование марихуаны, ведь многочисленные научные исследования доказали, что медицинская марихуана не вызывает привыкания, улучшает внимание, снимает болевые симптомы и тому подобное.

      Слушайте, я не употребляю марихуану, я даже ни разу ее не пробовал. Но почему наши старые советские предрассудки должны заставлять людей страдать? Я хотел бы, чтобы украинцы имели возможность лечиться в Украине по стандартам ведущих стран мира?,
      – возмутился политик.

      Деревянко добавил, что не считает, что такие страны, как США, Канада, Нидерланды или Израиль, которые уже легализовали марихуану в медицинских целях, заботятся о здоровье и безопасности своих граждан меньше, чем украинские чиновники.

      "Единственное разумное объяснение, почему мы до сих пор не легализовали использование этого растения в медицинской сфере – это угроза черному рынку по продаже каннабиса, из которого зарабатывают миллиарды правоохранители в партнерстве с криминалитетом", – убежден Юрий Деревянко.

      Он подчеркнул, что в Украине необходимо легализовать те виды экономической деятельности, которые давно выведены в легальный сектор в Европе и США, а в Украине – намеренно загнаны в тень и регулируются нормами и стандартами исключительно криминального мира.

      Средства от легализации рынка марихуаны, криптовалют, казино и оружия будут поступать в Государственный бюджет Украины, а не в карманы коррупционеров и бандитов.

      Напомним, 30 января на сайте Верховной Рады появилась петиция о легализации использования марихуаны. Ее автор обращается с требованием внести изменения в законодательство – разрешить использование каннабиса для лечения.

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      Теги: Новости политики Наркотики Лечение Медицина Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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