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      Дерев’янко – єдиний з кандидатів в президенти, який виступає за легалізацію медичної марихуани

      28 Читать новость на русском
      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / censor.net.ua

      Кандидат в президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко виступає за легалізацію медичної марихуани.

      Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

      Для багатьох людей легалізація медичної марихуани — це не забаганка, а життєва необхідність. Ці люди страждають від хвороб, симптоми яких можна пом’якшувати, або й взагалі лікувати,
      – сказав Дерев’янко.

      Він підкреслив, що десятки розвинених країн Європи та світу вже легалізували медичне використання марихуани, адже численні наукові дослідження довели, що медична марихуана не викликає звикання, поліпшує увагу, знімає больові симптоми тощо.

      Слухайте, я не вживаю марихуану, я навіть жодного разу її не пробував. Але чому наші старі радянські забобони мають змушувати людей страждати? Я хотів би, аби українці мали можливість лікуватись в Україні за стандартами провідних країн світу?,
      – обурився політик.

      Дерев'янко додав, що не вважає, що такі країни, як США, Канада, Нідерланди або Ізраїль, які вже легалізували марихуану у медичних цілях, дбають про здоров'я та безпеку своїх громадян менше, ніж українські чиновники.

      "Єдине розумне пояснення, чому ми й досі не легалізували використання цієї рослини у медичній галузі — це загроза чорному ринку з продажу канабісу, з якого заробляють мільярди правоохоронці в партнерстві з криміналітетом", – переконаний Юрій Дерев’янко.

      Він підкреслив, що в Україні необхідно легалізувати ті види економічної діяльності, які давно виведені в легальний сектор у Європі та США, а в Україні – навмисно загнані в тінь і регулюються нормами і стандартами виключно кримінального світу.

      Кошти від легалізації ринку марихуани, криптовалют, казино та зброї будуть надходити в Державний бюджет України, а не в кишені корупціонерів та бандитів.

      Нагадаємо, 30 січня на сайті Верховної Ради з'явилась петиція щодо узаконення використання марихуани. Її автор звертається з вимогою внести зміни в законодавство – дозволити використання канабісу для лікування.

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      Теги: Новини політики Юрій Дерев’янко Медицина Лікування Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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