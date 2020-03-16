Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки про коронавирус

В соцсетях украинцев призывают 16 марта с 23:00 оставаться дома. Но это никак не связано с карантином. Автор сообщения утверждает, что якобы ночью Тернополь будут дезинфицировать с помощью вертолетов.

В фейковом сообщении говорится, что ночью с 16 на 17 марта в Тернополе с вертолетов будут запускать лекарство для дезинфекции города. Неправдивость этого сообщения подтвердили в фейсбуке Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

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В городском совете Тернополя также подтвердили, что это фейк и добавили, что городе проводятся меры дезинфекции. В частности обрабатывают специальными растворами общественный транспорт, а также собираются ежедневно дезинфицировать подъезды и лифты в многоэтажных жилых домах.

Добавим, что городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что 16 марта состоится заседание оперативного штаба, который будет давать рекомендации по полному закрытию торговых центров, рынков, спортивных и музыкальных школ и заведений общественного питания.

А уже 17 марта на внеочередном заседании сессии Тернопольского городского совета рассмотрят новые ограничительные меры в Тернополе. Также на сессии хотят выделить дополнительные деньги на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили с 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала