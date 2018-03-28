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Дипломаты из России покидают диппредставительства в Украине, – СМИ

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Посольство России в Киеве
Посольство России в Киеве / "Радио Свобода"

Первые российские дипломаты уже покинули территорию Украины. Так, утром 28 марта выехали представители дипмиссии в Одессе. Также аналогичная судьба ждала представительства России во Львове, Киеве и Харькове. Все они самолетом будут лететь из Киева в Минск.

Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, консульство РФ в Одессе оставили два дипломата. Отмечается, что выезжали они машинами, а пересекать границу собираются в Сумской области.

По словам журналистов, в общем территорию Украины должны покинуть 13 сотрудников российских дипучреждений – кроме Одессы, дипломаты из России должны покинуть еще Львов, Киев и Харьков.

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Чуть позже стало известно, что все 13 представителей российской дипломатии в Украине в ближайшее время должны вылететь из международного аэропорта "Киев" в Минск. По некоторым данным, часть группы уже прошла регистрацию, остальные еще находятся в посольстве в столице Украины.

Между тем, у посольства России в Киеве собрались неравнодушные активисты, которые держат в руках плакаты с таким текстом: "Скучать не будем", "Водки нет, идите домой" и другие.

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Акция под посольством России в Киеве

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Одессы Новости Киева Украина – Россия Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
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