Дочь Добкина похвасталась откровенными фото с отдыха в Трускавце (18+)

Дочь народного депутата из бывшей "Партии регионов" Михаила Добкина на отдых отправилась в Трускавец, откуда выкладывает фото в своем Instagram.

24-летняя дочь "опоблокивця" остановилась в одном из самых роскошных отелей Трускавца. В первый день весны – 1 марта, она решила выложить свои фото с отдыха. На них девушка позирует в одном лишь купальнике на фоне снега.

С первым днём весны Публикация от Алла Михайловна (@alladobkina007) Мар 1, 2018 в 2:20 PST

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Стоит отметить, что скучать там не приходится, так как исходя из фото с соцсетях, только день назад для отдыхающих устроили шикарный концерт со многими украинскими звездами.