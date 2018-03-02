Дочь Добкина похвасталась откровенными фото с отдыха в Трускавце (18+)
Дочь народного депутата из бывшей "Партии регионов" Михаила Добкина на отдых отправилась в Трускавец, откуда выкладывает фото в своем Instagram.
24-летняя дочь "опоблокивця" остановилась в одном из самых роскошных отелей Трускавца. В первый день весны – 1 марта, она решила выложить свои фото с отдыха. На них девушка позирует в одном лишь купальнике на фоне снега.
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Стоит отметить, что скучать там не приходится, так как исходя из фото с соцсетях, только день назад для отдыхающих устроили шикарный концерт со многими украинскими звездами.
Источник: 24 Канал
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