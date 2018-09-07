Доступ к персональной информации: депутаты боятся держать интимную информацию в ґаджетах
На фоне шокирующей истории о прослушивании телефона журналистки "Схемы" Натальи Седлецкой закрадывается мысль, что такое может постигнуть каждого. Читать или прослушивать в нашей стране могут кого угодно. Поэтому журналисты 24 канала решили расспросить депутатов, решаются они держать что-то интимное в своих ґаджетах.
Больше – смотрите в видео.
Читайте также: Заплатили смешные деньги: сколько народные депутаты потратили на отдых
Видео: депутаты боятся держать интимную информацию в ґаджетах
Скандал с главным редактором "Схем"
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Сколько для Украины стоит война в Донбассе: потрясающие цифры1 июня 2017 , 15:14
В ближайшее время пожарная инспекция будет ликвидироваан, – Деева18 февраля 2017 , 20:16
Нападающий сборной Украины сменит клуб из Испании на США3 мая 2017 , 13:34