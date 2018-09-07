Доступ к персональной информации: депутаты боятся держать интимную информацию в ґаджетах

На фоне шокирующей истории о прослушивании телефона журналистки "Схемы" Натальи Седлецкой закрадывается мысль, что такое может постигнуть каждого. Читать или прослушивать в нашей стране могут кого угодно. Поэтому журналисты 24 канала решили расспросить депутатов, решаются они держать что-то интимное в своих ґаджетах.