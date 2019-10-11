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      Дуда: В Польше уже более 1 000 000 украинцев и мы не закрываем перед ними границы

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      Анджей Дуда – президент Польши
      Анджей Дуда – президент Польши / gopolsha.com

      В течение 2018 года Польша выдала более 300 тысяч разрешений на трудоустройство гражданам государств – не членов Евросоюза. Больше за Польшу в ЕС таких разрешений не выдавала ни одна страна.

      О миграционных рисках говорил польский президент Анджей Дуда в греческих Афинах во время саммита лидеров стран "Группы Аррайолуш", пишет Polskieradio.

      К слову, в сентябре Украина и Польша подписали антиксенофобское соглашение

      В Афинах 11 октября встречались лидеры 13 стран ЕС из так называемой "Группы Аррайолуш" – это неофициальная организация государств, президенты которых не принимают участия в саммитах ЕС.

      В нашей стране по разным оценкам находится уже более миллиона граждан Украины – страны, в которой продолжается вооруженный конфликт. Люди едут к нам с надеждой на лучшее будущее. И мы не закрываем перед ними границы,
      – подчеркнул Дуда.

      На саммите был и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что Европа должна больше помогать странам, из которых едут мигранты. И вместе с этим политик поддержал идею укрепления внешних границ ЕС. Мол, экономических мигрантов и беженцев надо различать.

      Заметим, что по итогам встречи в Афинах лидеры стран планируют принять совместную декларацию, одним из главных акцентов которой будет проблема мигрантов в ЕС.

      Сколько же на самом деле украинцев в Польше?Проверенных и точных данных относительно этого нет.

      Однако аналитики компании Selectivv, которая изучает привычки и поведение владельцев мобильных телефонов, подсчитали, сколько пользователей с SIM-картами польских операторов имеют в своих смартфонах установленный украинский или русский языки. И при этом в течение года хотя бы раз подключались к украинской сети мобильной связи.

      Поэтому по состоянию на январь 2019 года в Польше зафиксировали 1 миллион 270 тысяч 398 таких лиц. Это примерно 3 – 3,5% населения всей страны.

      Читайте также: Неутешительные новости: Италия включила Украину в список "безопасных стран"

      Населення
      К 2050 году население Украины существенно уменьшится / Инфографика 24 канала

      Обратите внимание: Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года – печальная статистика

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Иммигранты Анджей Дуда Новости Польши
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