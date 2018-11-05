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      Джамала поразила кардинальной сменой прически: фото

      302 Читати новину українською
      Джамала
      Джамала / Фото из Іnstagram

      Украинская певица Джамала, которая часто радует поклонников оригинальным стилем, появилась перед публикой с неожиданной прической – каре цвета блонд.

      В новом образе звезда засветилась в эфире "Танцев со звездами".

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      Джамала блондинка

      Однако смелая прическа Джамалы – это лишь парик, который к слову, выглядел очень естественно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

      Добавим, что певица уже появлялась в образе блондинки в новом клипе, который презентовала накануне.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Джамала
      Источник: 24 Канал
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