Джамала поразила кардинальной сменой прически: фото

Украинская певица Джамала, которая часто радует поклонников оригинальным стилем, появилась перед публикой с неожиданной прической – каре цвета блонд.

В новом образе звезда засветилась в эфире "Танцев со звездами".

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Джамала блондинка

Однако смелая прическа Джамалы – это лишь парик, который к слову, выглядел очень естественно.

Добавим, что певица уже появлялась в образе блондинки в новом клипе, который презентовала накануне.