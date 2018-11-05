Джамала поразила кардинальной сменой прически: фото
Украинская певица Джамала, которая часто радует поклонников оригинальным стилем, появилась перед публикой с неожиданной прической – каре цвета блонд.
В новом образе звезда засветилась в эфире "Танцев со звездами".
Читайте также: Джамала примерила стильный костюм для фотосессии: яркие снимки
Джамала блондинка
Однако смелая прическа Джамалы – это лишь парик, который к слову, выглядел очень естественно.
Добавим, что певица уже появлялась в образе блондинки в новом клипе, который презентовала накануне.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии