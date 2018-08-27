Джон МакКейн був захисником України задовго до Революції Гідності

У вересні 2013 року, сенатор Джон МакКейн звернувся до росіян через газету "Правда". Це звернення він писав у відповідь на статтю Путіна у The New York Times.

Він писав його не як сенатор. Він писав його як простий американець, котрий живе і керується Законом і Конституцією США.

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Він звертався до росіян ще до окупації Криму і війни на Донбасі.

Але тоді, о 2013-му, над зверненням ветерана в’єтнамської війни, Джона МакКейна, жорстоко познущались. Його звернення не допомогло. Але не тому що МакКейн не був переконливим. Ви знаєте, чому?

Просто перерчитайте це звернення ще раз:

"Росіяни вже не в перше чують про мене як про противника. І оскільки моя мета сьогодні зруйнувати фальсифікації, що використовуються російськими керманичами для збереження їхньої влади і виправдання корупційності, дозвольте мені почати з виправлення цієї неправди.

Я – не антиросійський. Я проросійський, більш проросійський, аніж той режим, що погано керує вами сьогодні.

Я заявляю це тому, що я поважаю вашу гідність і ваше право на самовизначення.

Я вірю, що ви повинні жити відповідно тому, як підказує ваша совість, а не диктує вам уряд.

Я вірю, що ви заслуговуєте на покращення вашого життя, живучи в країні, де економіка процвітає і створює блага для усіх, а не тільки для купки можновладців.

Ви повинні жити у правовій державі, з чіткими та справедливими законами, що застосовуються послідовно і неупереджено.

Я заявляю це тому, що я вірю, що люди в Росії не менше, аніж американці, наділені нашим Творцем невід'ємними "правами на життя, свободу і прагнення до щастя", як свідчить американська Декларація Незалежності.

Президент Путін і його оточення не вірять у ці цінності. Вони не поважають вашу гідність і не визнають вашу владу над ними.

Вони карають за інакомислення і заарештовують опонентів. Вони маніпулюють вашими виборами. Вони контролюють ваші засоби масової інформації.

Вони переслідують, погрожують, і забороняють організації, що захищають ваше право на самоврядування.

Щоб зберегти свою владу, вони заохочують процвітання корупції в ваших судах і в економіці, тероризують і навіть вбивають журналістів, які намагаються викривати їх корупційність.

Вони пишуть закони, що встановлюють нетерпимість щодо тих, чию сексуальну орієнтацію вони засуджують. Вони садять за ґрати учасників панк-рок групи за злочин, який полягав в тому, що їхні дії були провокаційними і вульгарними, а також за те, що вони мали зухвалість протестувати проти правління президента Путіна.

Сергій Магнітський не був борцем за права людини. Він був звичайним бухгалтером у московській юридичній фірмі. Він був звичайним росіянином, котрий зробив щось незвичайне. Він викрив одну з найбільших в Російській історії крадіжок приватних активів державою. Він вірив у верховенство закону і вважав, що ніхто і ніщо не може бути вище закону.

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Через власні погляди і мужність, він опинився у Бутирській в'язниці, де його тримали без рішення суду, де він був піддавали тортурам, де він захворів і помер.

Після його смерті над ним провели показовий процес, що нагадував процеси сталінської епохи, і, звичайно ж, він був визнаний винним.

Це був злочин не тільки проти Сергія Магнітського. Це був злочин проти усіх росіян, і проти вашого права на чесний уряд, уряд що гідний Сергія Магнітського і вас.

Президент Путін стверджує, що його мета - відновити велич Росії як в очах співгромадян, так і на світовій арені.

Але якими засобами він відновив вашу велич? Він дав вам економіку, яка майже повністю базується на кількох природних ресурсах і буде підніматися і падати разом з ними.

Процвітання такої економіки не буде тривалим. А поки воно буде зберігатися, ці багатства будуть у володінні купки корумпованих можновладців.

Капітали йдуть з Росії, яка за відсутності правової держави і диверсифікованої економіки сприймається занадто ризикованою для інвестицій і підприємництва.

Він дав вам політичну систему, що підтримується корупцією і репресіями і котра недостатньо міцна, аби допустити незгоду.

Як він зміцнив міжнародні позиції Росії? Взявши в союзники Росії найагресивніших тиранів, котрі загрожують усьому світові.

Підтримуючи збереження влади сирійського режиму, що вбиває десятки тисяч власних громадян, і не допускаючи навіть засудження цих звірств Організацією Об'єднаних Націй.

Його відмова брати до уваги знищення невинних, важке становище мільйонів біженців, зростаючу ймовірність великої пожежі, здатного поширити своє полум'я на інші країни, має стати предметом світової уваги.

Він не піднімає репутацію Росії в світі. Він руйнує її. Він зробив Росію другом тиранів і ворогом пригноблених, їй не довіряють народи, які намагаються зробити нашу планету більш безпечною, мирною і процвітаючою.

Президент Путін не вірить у ці цінності через те, що він не вірить в вас. Він не вірить, що за тільки за умов свободи, людська природа може піднятися над своїми слабкостями і побудувати справедливе, мирне і процвітаюче суспільство.

Або як мінімум, він не вірить, що це можуть зробити громадяни Росії. Тому він править, використовуючи ці слабкості, править за допомогою корупції, репресій і насильства. Він править для себе, але не для вас.

Я вірю у вас. Я вірю у вашу здатність до самоврядування і в ваше прагнення до справедливості і миру відкритих можливостей.

Я вірю у велич російських людей, які важко страждали і сміливо боролися з жахливими негараздами, щоб врятувати свій народ.

Я вірю у ваше право створити цивілізацію, гідну ваших прагнень і принесених жертв. Я критикую ваш уряд не тому, що я налаштований проти Росії.

Я роблю це тому, що я вірю – ви заслуговуєте на уряд, що вірить у вас і підзвітний вам. Я сподіваюся побачити той день, коли це станеться", – Джон МакКейн.

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