Найважливіші події тижня в Україні та світі: будьте в курсі усіх новин

Журналісти 24 Каналу підібрали найважливіші події, які стались за тиждень в Україні та світі.

1. 24 серпня Україна відсвяткувала свій 27-ий День незалежності. 30 тисяч силовиків охороняли порядок у країні в цей день. Хрещатиком на параді пройшло 250 одиниць техніки.

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"Український обороний комплекс за чотири роки досягнув якихось космічних вершин для нас, які ми ніколи не бачили за всі 27 років", – прокоментував парад керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Окремо варто зазначити, що цього року вперше парадом крокував окремий загін, який складався виключно з майбутніх офіцерів військовослужбовців-жінок. Порошенко сповістив, що нині у ЗСУ служить 25 тисяч жінок. З них більше, ніж 3 тисячі – військові офіцери.

Україну вітали із Днем незалежності найвищі посадові особи з усіх куточків світу.

2. Вперше за історію України гасло "Слава Україні – Героям слава!" стало офіційним привітанням військовослужбовців. Про це повідомив Петро Порошенко 23 серпня на День прапора у Дніпрі під час урочистого підняття найбільшого українського стягу.

Звісно, на таку новину не міг не зреагувати Кремль. Марія Захарова, представник МЗС РФ, назвала офіційне українське гасло "нацистським кличем".

3. В той же час цей тиждень видався трагічним, адже загинуло багато українських військових на передовій.

Тільки у четвер, на День прапора, на фронті загинуло 5 військових. Як прокоментував цю новину Павло Клімкін, "вистраждана свобода має гіркий присмак".

4. Віктор Медведчук зробив нову зяву щодо політв'язня Сенцова. Він запевнив, що український режисер повернеться додому, але не уточнив деталей, коли саме це станеться.

Звернення та вимога через міжнародні організації до РФ, на жаль, навряд чи вплинуть. Треба вести переговори з РФ, треба пропонувати когось натомість, кого Україна може звільнити, щоб звільнити тих, чиєї свободи ми бажаємо, і тих, хто сьогодні перебуває в умовах утримання під вартою в РФ,

– розповів Медведчук в інтерв'ю.

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5. У суботу ввечері, 25 серпня 2018 року, помер американський сенатор Джон Маккейн. В українській політиці Маккейна називали "справжнім другом України".

Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях,

– написав Порошенко.

Раніше американський політик відмовився продовжити лікування раку мозку, який виявили у Маккейна рік тому. 29 серпня йому мало б виповнитись 82 роки.

6. Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачень із вісімнадцяти. Судді були одностайними щодо п’яти пунктів, пов’язаних з порушенням податкового законодавства, двох пунктів, що стосуються порушення банківського законодавства, та одного – приховування закордонних рахунків у банках. Щодо інших десяти, то присяжні не винесли одностайне рішення.

Відтак екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.

Щодо вироку корупціонеру Полу Манафорту, 22 серпня Дональд Трамп написав у своєму твіттері, що співчуває засудженому. Але офіційних заяв Білого Дому щодо помилування злочинця поки що не було, хоча деякі американські ЗМІ припускають, що саме так і буде.

Олена Гетьманчук, директор аналітичного Центру "Нова Європа", зазначає, що це затримання може вплинути на стосунки України та США.

7. Грузія подала позов проти Росії у Європейський суд з прав людини. РФ звинувачують у етнічних переслідуваннях грузинів на тимчасово окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

У Мін'юсті Грузії повідомили: "Вимога Грузії полягає в заклику до Європейського союзу встановити відповідальність Росії за порушення багатьох статей Європейської конвенції. Зокрема, організована окупація з Росії та цілеспрямована кампанія проти населення Грузії порушує статтю 2 Європейської конвенції, статтю 3 (заборона тортур), 5 (право на свободу та безпеку), 8 (право на захист сімейного життя)"

8. В Анкарі у понеділок обстріляли посольство США. 20 серпня о 5:30 ранку за місцевим часом у столиці Туреччини невідомі зробили 6 пострілів по посольству США. В результаті оперативних дій зловмисників затримали. Потерпілих немає, але ця ситуація може мати вплив на і без того натягнуті взаємини США та Туреччини.

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9. Італія погрожує перестати давати внески у Європейський Союз, якщо у Брюселі не вирішать проблему мігрантів, що перебувають на кораблі Diciotti.

Нагадаємо, згадане судно дрейфує навколо берегової лінії Сицилії в надії висадити там півтори сотні біженців.