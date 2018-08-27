Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе

Журналисты 24 Канала подобрали самые важные события, которые произошли за неделю в Украине и мире.

1. 24 августа Украина отпраздновала свой 27-й День независимости. 30 тысяч силовиков охраняли порядок в стране в этот день. По крещатику на параде прошло 250 единиц техники.

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"Украинский оборонный комплекс за четыре года достиг каких-то космических вершин для нас, которые мы никогда не видели за все 27 лет", – прокомментировал парад руководитель Украинского вооруженного центра Тарас Чмут.

Отдельно стоит отметить, что в этом году впервые на параде шагал отдельный отряд, состоявший исключительно из будущих офицеров военнослужащих-женщин. Порошенко сообщил, что сейчас в ВСУ служит 25 тысяч женщин. Из них больше, чем 3 тысячи – офицеры.



Женщины в ВСУ

Украину поздравляли с Днем независимости высшие должностные лица со всего мира.

2. Впервые в истории Украины лозунг "Слава Украине – Героям слава!" стало официальным приветствием военнослужащих. Об этом сообщил Петр Порошенко 23 августа на День флага в Днепре во время торжественного поднятия крупнейшего украинского флага.

Конечно, на такую новость не мог не среагировать Кремль. Мария Захарова, представитель МИД РФ, назвала официальный украинский лозунг "нацистским кличем".

3. В то же время эта неделя выдалась трагической, ведь погибло много украинских военных на передовой.

Только в четверг, в День флага, на фронте погибло 5 военных. Как прокомментировал эту новость Павел Климкин, "выстраданная свобода имеет горький привкус".



4. Виктор Медведчук сделал новую заявление относительно политзаключенного Сенцова. Он заверил, что украинский режиссер вернется домой, но не уточнил деталей, когда именно это произойдет.

Обращение и требование через международные организации к РФ, к сожалению, вряд ли повлияют. Надо вести переговоры с РФ, надо предлагать кого-то вместо того, кого Украина может освободить, чтобы освободить тех, чьей свободы мы желаем, и тех, кто сегодня находится в условиях содержания под стражей в РФ,

– рассказал Медведчук в интервью.

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5. В субботу вечером, 25 августа 2018 года, умер американский сенатор Джон Маккейн. В украинской политике Маккейна называли "настоящим другом Украины".

Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных в Донбассе. Память о Джоне Маккейне навсегда останется в наших сердцах,

– написал Порошенко.

Ранее американский политик отказался продолжить лечение рака мозга, который обнаружили у Маккейна год назад. 29 августа ему бы исполнилось 82 года.



Умер Джон Маккейн

6. Суд присяжных признал Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений из восемнадцати. Судьи были единодушны относительно пяти пунктов, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктов, касающихся нарушения банковского законодательства, и одного – сокрытие иностранных счетов в банках. Что касается других десяти, то присяжные не вынесли единогласного решения.

Поэтому экс-глава избирательного штаба Трампа может получить 80 лет тюрьмы за финансовые махинации.

Относительно приговора коррупционеру Полу Манафорту, 22 августа Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сочувствует осужденному. Но официальных заявлений Белого Дома о помиловании преступника пока не было, хотя некоторые американские СМИ предполагают, что именно так и будет.

Алена Гетьманчук, директор аналитического Центра "Новая Европа", отмечает, что это задержание может повлиять на отношения Украины и США.

7. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. РФ обвиняют в этнических преследованиях грузинов на временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

В Минюсте Грузии сообщили: "Требование Грузии заключается в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная оккупация из России и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток) , 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни)".

8. В Анкаре в понедельник обстреляли посольство США. 20 августа в 5:30 утра по местному времени в столице Турции неизвестные сделали 6 выстрелов по посольству США. В результате оперативных действий злоумышленников задержали. Пострадавших нет, но эта ситуация может иметь влияние на и без того натянутые отношения США и Турции.

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9. Италия угрожает перестать давать взносы в Европейский Союз, если в Брюсселе не решат проблему мигрантов, находящихся на корабле Diciotti.

Напомним, упомянутое судно дрейфует вокруг береговой линии Сицилии в надежде высадить там полторы сотни беженцев.