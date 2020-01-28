16:36
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      "Единоросс" Кучерявый признал свою роль в аннексии Крыма, но суд закрыл против него дело

      49 Читати новину українською
      Украинский суд был вынужден отпустить коллаборанта Кучерявого / radiosvoboda.org

      Украинский суд закрыл дело против члена российской властной партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который составе так называемой "самообороны" участвовал в захвате Крыма. Это даже несмотря на то, что Кучерявый полностью признал свою вину.

      Дело пришлось закрыть из-за завершения сроков давности, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на комментарий прокуратуры АР Крым.

      К слову: Ехал за украинским паспортом: на админгранице с Крымом задержали "единоросса"

      Он полностью признал свою вину. Впрочем, его защита заявила ходатайство о завершении сроков давности дела. В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката,
      – пояснили в прокуратуре.

      Адвокат Кучерявого Игорь Мокин сообщил, что его подзащитный сейчас находится в Херсоне, но собирается ли Кучерявый возвращаться в аннексированный Крым, ему неизвестно. Впрочем, сейчас это сделать ему уже никто не препятствует.

      Что известно про Игоря Кучерявого?Игорь Кучерявый был активным сторонником оккупации Крыма Россией в 2014 году, за что впоследствии оккупанты взяли его в партию "Единая Россия".

      4 декабря его задержали на административной границе с Крымом, когда он пытался ее пересечь. Сам Кучерявый пояснил: ехал на материковую часть Украины за украинским загранпаспортом, потому что с тем, который ему выдали оккупанты, никуда не поедешь.

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      24256
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: "Я думала, что уже не выйду замуж"
      Юлія Девда 92
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1075
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      592
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      135
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 199
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук