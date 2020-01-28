"Единоросс" Кучерявый признал свою роль в аннексии Крыма, но суд закрыл против него дело

Украинский суд закрыл дело против члена российской властной партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который составе так называемой "самообороны" участвовал в захвате Крыма. Это даже несмотря на то, что Кучерявый полностью признал свою вину.

Дело пришлось закрыть из-за завершения сроков давности, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на комментарий прокуратуры АР Крым.

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Он полностью признал свою вину. Впрочем, его защита заявила ходатайство о завершении сроков давности дела. В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката,

– пояснили в прокуратуре.

Адвокат Кучерявого Игорь Мокин сообщил, что его подзащитный сейчас находится в Херсоне, но собирается ли Кучерявый возвращаться в аннексированный Крым, ему неизвестно. Впрочем, сейчас это сделать ему уже никто не препятствует.

Что известно про Игоря Кучерявого?Игорь Кучерявый был активным сторонником оккупации Крыма Россией в 2014 году, за что впоследствии оккупанты взяли его в партию "Единая Россия".



4 декабря его задержали на административной границе с Крымом, когда он пытался ее пересечь. Сам Кучерявый пояснил: ехал на материковую часть Украины за украинским загранпаспортом, потому что с тем, который ему выдали оккупанты, никуда не поедешь.