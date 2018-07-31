Ева Лонгория впервые показала лицо своего сына: миловидное фото

Голливудская звезда Ева Лонгория снялась для американского издания "HOLA! USA", украсив обложку журнала со своим одномесячный сыном Энрике Сантьяго.

Об этом сообщают на Hello Magazine.

43-летняя американская актриса приняла участие в нежном фотосете, где трогательно прижимала первенца к телу. Автором новой фотоистории стал Бернандо Дора.

Читайте также: Ева Лонгория призналась в трудностях материнства и показала трогательное фото с малышом



Ева Лонгория с сыном Энрике Сантьяго

Женщина рассказала не только о буднях материнства, но и о напряженном графике работы и о реакции детей ее мужа от другого брака на рождение братика Энрике.

В перерывах между съемками Ева успевала кормить малыша грудью и рассказала, как она чувствует себя в роли мамы, а также о планах на будущее,

– рассказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.

Стоит добавить, что в день рождения малыша издание "HOLA! USA" получило эксклюзивное право на публикацию первого фото Евы Лонгории с сыном. Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.