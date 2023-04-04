Танковый лед тронулся, тронется и авиационный: на каком этапе передача истребителей для ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит истребители F-16, но сейчас ей нужно другое оружие. Мол, на этой стадии боевых действий самолеты вроде бы не помогут Украине.

Слова Ллойда Остина 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Петр Черник. Он предположил, что сейчас США проводят очень тщательную экспертную оценку. Глава Пентагона добавил, если решение о поставке истребителей будет принято, то нужно будет около 18 месяцев, чтобы их передать.

Смотрите также Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

"А сколько этой авиации нам нужно предоставить и какого типа?" Мы хорошо понимаем, что 12 машин ход войны не сломает", – сказал он.

Черник убежден, чтобы действительно был полезный эффект от авиации, нужно, как минимум, авиационный полк – 60 машин.

Он отметил, что контракты на строительство самолетов западного образца, в первую очередь, F-16, заключенные уже до 2025 года. А на некоторые другие классы самолетов – до 2030 года.

"И это, по правде, очень сложная математика – вычислить, а какие и у кого машины забрать и передать Украине, потому что мы же купить их за свои средства не сможем", – рассказал военный эксперт.

На каком этапе передача истребителей Украине: смотрите видео

Лед тронется

Однако, по мнению Петра Черника, уже есть определенные сдвиги по предоставлению авиации.

"Пусть старые советские МиГ-29, прокачанные по современным натовским технологиям, но все же довольно серьезная ударная сила. По меньшей мере, до 40 машин задекларировано", – рассказал он.

А это, по его словам, три полноценных эскадрильи, которые будут иметь эффект, в первую очередь, в борьбе в воздухе с крылатыми ракетами.

Как тронулся танковый лед, так обязательно тронется и авиационный. Мы получим качественную авиацию. Вопрос – только когда, в каком количестве и какие это будут машины,

– подчеркнул Петр Черник.

Что известно о передаче авиации для ВСУ