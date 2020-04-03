Ford представил новую систему, которая помогает водителям не съехать с дороги: видео
Согласно статистике ДТП в Европе, большинство аварий происходит на загородных второстепенных дорогах, часто из-за съезда на обочину. Поэтому Ford представил новую функцию под названием Road Edge Detection (то есть определение границ дороги). Она стала частью системы сдерживания в полосе движения.
Функция работает на базе информации, которую получает через камеру, размещенную под салонным зеркалом. Она способна определять пределы дорожного полотна на расстоянии 50 метров перед машиной и на 7 метров в сторону на скорости до 110 километров в час.
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С помощью специального алгоритма она определяет, как меняется структура дорожного покрытия и где асфальт переходит в гравий или траву. Если электроника определяет опасность выезда на обочину, а водитель не реагирует, система предварительно предупреждает его вибрацией на руле.
Специальная камера, размещенная под салонным зеркалом, предоставляет необходимую информацию / Фото fordeurope
Если и дальше нет реакции, она просто подает сигнал на электроусилитель, который направляет машину в сторону от обочины. Самое интересное, что в похожий способ система работает в условиях, когда разметку не видно из-за снега, листьев или лужи.
Ночью система использует свет от фар, поэтому функционирует так же эффективно, как и днем.
Смотрите видео: как функция Road Edge Detection не дает водителю съехать с дороги
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