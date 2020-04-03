Ford представив нову систему, яка допомагає водіям не з'їхати з дороги: відео

Згідно зі статистикою ДТП у Європі, більшість аварій стається на заміських другорядних дорогах, часто через з'їзд на узбіччя. Тому Ford презентував нову функцію під назвою Road Edge Detection тобто визначення меж дороги. Вона стала частиною системи утримування в смузі руху.

Функція працює на базі інформації, яку отримує через камеру, розміщену під салонним дзеркалом. Вона здатна визначати межі дорожнього полотна на відстані 50 метрів перед машиною та на 7 метрів в бік на швидкості до 110 кілометрів за годину.

Читайте також Кінець епохи: з конвеєра зійшов останній Chevrolet Impala

За допомогою спеціального алгоритму вона визначає, як змінюється структура дорожнього покриття і де асфальт переходить в гравій чи траву. Якщо електроніка визначає небезпеку виїзду на узбіччя, а водій не реагує, система попередньо попереджає його вібрацією на кермі.



Спеціальна камера, розміщена під салонним дзеркалом, надає необхідну інформацію / Фото fordeurope

Якщо і далі немає реакції, вона просто подає сигнал на електропідсилювач, який спрямовує машину в бік від узбіччя. Найцікавіше, що в схожий спосіб система працює в умовах, коли розмітку не видно через сніг, листя чи калюжі.

Вночі система використовує світло від фар, тому функціонує так ефективно, як і вдень.

Дивіться відео: як функція Road Edge Detection не дає водію з'їхати з дороги

Також у випуску

Brabus випустив 800-сильний пікап AMG G 63 з квадрокоптером у багажнику.

Lexus ES з камерами замість дзеркал стане доступний у Європі.