Германия и Россия врали, – Коболев заявил, что полностью остановит "Северный поток-2"

Санкции США полностью остановят строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Немецкие и российские политики сознательно врали о том, что санции никак не повлияют на проект Кремля.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью Die Zeit заявил, что санции США являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.

Тем временем: Германия просит США смягчить санкции против "Северного потока-2"

Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект,

– уверяет Коболев.

Он отметил, соответствующими технологиями владела компания Allseas, зарегистрированная в Швейцарии. Без ее помощи завершить строительство потока Газпрому не удастся.

Андрей Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.

За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно врали,

– сказал глава Нафтогаза.

В то же время в России уже заявили, что нет ничего невозможного. Судно Газпрома, которое способно достроить "Северный поток-2", уже отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке к Сингапуру. Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2" этому кораблю нужно плыть до датских вод Балтийского моря около 2 месяцев.

Что известно о "Северном потоке-2": коротко

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее первого квартала 2021 года.

Кстати: США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно



Карта "Северного потока-2"