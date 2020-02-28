Германия и Россия врали, – Коболев заявил, что полностью остановит "Северный поток-2"
Санкции США полностью остановят строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Немецкие и российские политики сознательно врали о том, что санции никак не повлияют на проект Кремля.
Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью Die Zeit заявил, что санции США являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.
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Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект,
– уверяет Коболев.
Он отметил, соответствующими технологиями владела компания Allseas, зарегистрированная в Швейцарии. Без ее помощи завершить строительство потока Газпрому не удастся.
Андрей Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.
За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно врали,
– сказал глава Нафтогаза.
В то же время в России уже заявили, что нет ничего невозможного. Судно Газпрома, которое способно достроить "Северный поток-2", уже отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке к Сингапуру. Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2" этому кораблю нужно плыть до датских вод Балтийского моря около 2 месяцев.
Что известно о "Северном потоке-2": коротко
Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее первого квартала 2021 года.
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