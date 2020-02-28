14:16
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Германия и Россия врали, – Коболев заявил, что полностью остановит "Северный поток-2"

      - Читати новину українською

      Санкции США полностью остановят строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Немецкие и российские политики сознательно врали о том, что санции никак не повлияют на проект Кремля.

      Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью Die Zeit заявил, что санции США являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.

      Тем временем: Германия просит США смягчить санкции против "Северного потока-2"

      Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект,
      – уверяет Коболев.

      Он отметил, соответствующими технологиями владела компания Allseas, зарегистрированная в Швейцарии. Без ее помощи завершить строительство потока Газпрому не удастся.

      Андрей Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.

      За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно врали,
      – сказал глава Нафтогаза.

      В то же время в России уже заявили, что нет ничего невозможного. Судно Газпрома, которое способно достроить "Северный поток-2", уже отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке к Сингапуру. Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2" этому кораблю нужно плыть до датских вод Балтийского моря около 2 месяцев.

      Что известно о "Северном потоке-2": коротко

      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее первого квартала 2021 года.

      Кстати: США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно


      Карта "Северного потока-2"

      26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: результаты анализов подтвердили
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрій Коболев Газпром Нафтогаз Новости России Санкции Новости США Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Реальные миллионеры: огромное состояние врачей, которые влияют на медреформу
      Олександра Устінова
      сегодня , 12:00 Столкновение России и Турции в Сирии: Кремль опозорится
      Ель Мюрид
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук