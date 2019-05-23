Герус рассказал о миссии МВФ в Украине, поднятии тарифов и сотрудничестве с Россией

Представитель президента в правительстве Андрей Герус в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, чем занимается миссия МВФ в Украине и продолжаются ли переговоры. А также есть ли основания для поднятия тарифов и как Украина и Россия решает вопрос относительно газа.

Миссия МВФ в Украине

Андрей Герус отметил, что представители Международного валютного фонда сейчас находятся в Киеве, поэтому слухи о том, что миссия МФВ уехала – это фейк.

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Он добавил, что переговоры между Украиной и представителями МВФ продолжаются, а само сотрудничество является приоритетным для нас.

Экономика Украины достаточно слаба, поэтому партнерство с Международным валютным фондом является чрезвычайно важным для нашей страны. Именно МВФ позволяет Украине иметь макроэкономическую стабильность,

– сказал Герус.

Напомним, что представители фонда в Украину приехали на 2 недели, начиная с 21 мая. В течение этого периода они должны были бы встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить:

• проблематику уравнивания цен на газ для населения с рыночными ценами,

• проведение реформы в банковском секторе,

• уменьшение дефицита государственного бюджета.

Отдельно МВФ стремится проговорить тему введения уголовной ответственности за незаконное обогащение в Украине. По итогам работы миссии МВФ планировалось принятие решения о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.



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Поставки газа из России

Герус сообщил, что сейчас актуальным остается вопрос закачки газа в хранилища, чтобы в случае "сюрпризов" от России, Украина спокойно пережила зиму.

По решению Международного арбитража, Российская Федерация обязана продать "Нафтогазу" пять миллиардов кубометра газа. Нам не нужны никакие дополнительные переговоры, мы просто хотим, чтобы Россия выполнила свои обязательства,

– отметил представитель президента в правительстве.

Тарифы для населения

Что касается тарифов на газ, Герус добавил, что не видит объективных причин для увеличения цен.

Стоимость газа устанавливает Кабмин, но пока нет никаких требований со стороны международных партнеров поднимать цены на газ, поэтому я не вижу оснований поднимать тарифы,

– заявил Андрей.

Подробно о том, как "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях – в материале 24 канала