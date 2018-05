Главные новости 12 мая: Рубан в списке на обмен пленными и финал Евровидения

Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан попал в список на обмен пленными. В Черногории убита украинка, которая занималась бизнесом. Стало известно имя победителя Евровидения-2018. Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе. Такими были главные новости 12 мая в Украине и мире.

Обмен пленными

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что представители отдельных районов Донецкой области внесли руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Об этом заявил Грицак во время рабочего визита в Черкасской области, пишет "Интерфакс-Украина".

Интересно, что мы сами были удивлены, когда получили информацию о том, что Владимира Рубана донецкая сторона заявила на обмен и внесла в список тех, в обмене кого они заинтересованы,

– сказал глава СБУ.

Грицак добавил, что это свидетельствует о том, "для кого он действительно ценен".

На что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что внесение Рубана в список на обмен пленными "усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят".

Тем, кто пишет, что за этого человека можно много кого забрать, должен заметить: боевики оценивают его не так важно, и готовы забрать разве что в формате 1-1, что недопустимо,

– отмечает Геращенко.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Спортивная реабилитация воинов АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Он пояснил, что речь идет об обеспечении доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью, о расширении сети спортзалов, предоставлении протезов, ортезов для занятий спортом, а также о привлечении участников боевых действий к спортивным соревнованиям и другим мероприятиям, в том числе с участием государств – членов НАТО.

Йдеться про забезпечення доступності занять спортом для осіб з інвалідністю, про розширення мережі спорзалів, надання протезів, ортезів для занять спорту. Також залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів, в тому числі за участю держав – членів НАТО — Петро Порошенко (@poroshenko) May 12, 2018

Убийство украинки в Черногории

В Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено 11 мая в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.

Сообщается, что Лашманова была директором "Mimoza Group" i "Sea Trade", последняя фирма три года назад приобрела отель "Мимоза" в центре Тивата. Кроме того, Лашманова владела элитным комплексом "Перла".

На данный момент правоохранители официально не подтвердили версию об убийстве. Однако источники Vijesti утверждают, что украинка умерла насильственной смертью.

По данным FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства не известен, но по данным источников издания, Лашманову могли убить во время ограбления квартиры.



Победитель Евровидения 2018

Победителем Евровидения-2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". По результатам голосования жюри и телезрителей она получила 529 баллов.

Финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. В финале первенство оспаривали 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин.

Яркая и зажигательная девушка с нестандартной внешностью, талантливая и с чувством юмора – у Нэтти есть все, что так любят зрители. Ее номер – зажигательный и не менее яркий. И это стало залогом победы!

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

Отметим, что, кроме победительницы конкурсе, в первую пятерку вошли следующую участники:

01) Израиль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 баллов

02) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 баллов

03) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 баллов

04) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 баллов

05) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto ниент" – 308 баллов

Что касается представителя Украины на Евровидении-2018 MELOVIN с песней "Under the Ladder", то исполнитель набрал 130 баллов и оказался на 17 строчке.

Победа Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко дрался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Победу в бою одержал Василий Ломаченко. И стал новым чемпионом.

Отметим, что Ломаченко в бою против Линареса победил в 10 раунде техническим нокаутом. До этого украинец сам побывал в нокдауне.

Ломаченко победил Линареса

Я счастлив, я очень счастлив. И хочу сказать спасибо всем друзьям, которые пришли в "Мэдисон сквер гарден". Хочу поблагодарить Хорхе Линареса. Он великий боксер. Он дал мне хороший урок в боксе,

– заявил сразу после боя Василий Ломаченко.

Украинец также прокомментировал ситуацию, когда он оказался в нокдауне в шестом раунде.

"Это был его лучший удар правой рукой", – заявил Ломаченко, намекнув на то, что Линарес – левша.

Стоит добавить, что Ломаченко отправил Линареса в нокаут в 10 раунде после точного удара в печень. Венесуэлец не сумел после такого подняться.