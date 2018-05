Головні новини 12 травня: Рубан у списку на обмін полоненими, переможець Євробачення-2018

Керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан потрапив до списку на обмін полоненими. У Чорногорії вбито українку, яка займалася бізнесом. Стало відоме ім’я переможця Євробачення-2018. Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі. Такими були головні новини 12 травня в Україні та світі.

Обмін полоненими

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що представники окремих районів Донецької області внесли керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до списку на обмін заручниками.

Про це заявив Грицак під час робочого візиту до Черкаської області, пише "Інтерфакс-Україна".

Цікаво, що ми самі були здивовані, коли отримали інформацію про те, що Володимира Рубана донецька сторона заявила на обмін і внесла до списку тих, в обміні кого вони зацікавлені,

– сказав глава СБУ.

Грицак додав, що це свідчить про те, "для кого він дійсно цінний".

На що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що внесення Рубана у список на обмін полоненими "ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців".

Тим, хто пише, що за цю людину можна багато кого забрати, мушу зауважити: бойовики оцінюють його не так важливо, й готові забрати хіба що у форматі 1-1, що неприпустимо,

– зазначає Геращенко.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Спортивна реабілітація воїнів АТО

Президент України Петро Порошенко підписав указ про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Він пояснив, що йдеться про забезпечення доступності занять спортом для осіб з інвалідністю, про розширення мережі спортзалів, надання протезів, ортезів для занять спорту, а також про залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів, в тому числі за участю держав – членів НАТО.

— Петро Порошенко (@poroshenko) May 12, 2018

Вбивство українки у Чорногорії

В Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене 11 травня у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура почала розслідування справи.

Повідомляється, що Лашманова була директором "Mimoza Group" i "Sea Trade", остання фірма три роки тому придбала готель "Мімоза" в центрі Тівата. Крім того, Лашманова володіла елітним комплексом "Перла".

На даний момент правоохоронці офіційно не підтвердили версію про вбивство. Однак джерела Vijesti стверджують, що українка померла насильницькою смертю.

У Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової

Переможець Євробачення 2018

Переможцем Євробачення-2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". За результати голосуванням журі та телеглядачів вона отримала 529 балів.

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.

Яскрава і запальна дівчина з нестандартною зовнішністю, талановита і з почуттям гумору – в Нетті є все, що так люблять глядачі. Її номер – запальний і не менше яскравий. І це стало запорукою перемоги!

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Зазначимо, що, окрім переможниці конкурсу, до першої п’ятірки увійшли наступну учасники:

01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів

02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів

03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів

04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів

05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів

Щодо представника України на Євробаченні-2018 MELOVIN з піснею "Under the Ladder", то виконавець набрав 130 балів і опинився на 17 сходинці.

Перемога Ломаченка

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. Перемогу у бою здобув Василь Ломаченко. І став новим чемпіоном.

Зазначимо, що Ломаченко у бою проти Лінареса переміг у 10 раунді технічним нокаутом. До цього українець сам побував у нокдауні.

Ломаченко переміг Лінареса

Я щасливий, я дуже щасливий. І хочу подякувати усім друзям, які прийшли у "Медісон сквер гарден". Хочу подякувати Хорхе Лінаресу. Він великий боксер. Він дав мені хороший урок у боксі,

– заявив одразу після бою Василь Ломаченко.

Українець також прокоментував ситуацію, коли він опинився в нокдауні у шостому раунді.

"Це був його найкращий удар правою рукою", – заявив Ломаченко, натякнувши на те, що Лінарес – лівша.

Варто додати, що Ломаченко відправив Лінареса у нокаут у 10 раунді після точного удару в печінку. Венесуелець не зумів після такого підвестися.