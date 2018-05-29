Главные новости 29 мая: убийство Аркадия Бабченко, ДТП с украинцами в Венгрии, деньги от ЕС
В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко. В Будапеште в аварию попал двухэтажный туристический автобус из Украины. Совет ЕС одобрил миллиард евро помощи для Украины. Такими были главные новости 29 мая.
Убийство Аркадия Бабченко
В Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".
Сначала о происшествии сообщил журналист Айдер Муджабаев в Facebook.
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"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.
Вскоре факт смерти подтвердили в полиции – журналист умер в карете скорой помощи.
"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", – отметили в полиции.
Аркадий Бабченко
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Аркадий Бабченко
– популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
ДТП с украинским автобусом в Будапеште
Жуткая авария с участием двухэтажного туристического автобуса из Украины произошла вечером 28 мая в столице Венгрии Будапеште. В результате ДТП пострадали 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы.
Автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), который следовал из Хмельницкой области, на пути к аэропорту Ферихедь на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.
ДТП с украинским автобусом в Будапеште
Как сообщили в Управлении катастроф Будапешта, в автобусе находилось всего около 50 пассажиров. По предварительной информации, угрозы жизни пассажиров нет. Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии.
В сети появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом
За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что украинский консул уже посетил место, где случилось жуткое ДТП с автобусом, который перевозил украинских туристов в Будапеште.
Люди будут обеспечены всем необходимым,
– отметил премьер.
Деньги от ЕС
Во вторник, 29 мая, Совет Европейского союза одобрил решение с Европейским Парламентом о предоставлении нового пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму один миллиард евро.
Планируется, что один миллиард долларов в виде займа должен покрыть финансовые нужды Украины в течение двух с половиной лет. Это даст возможность поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами.
Президент Украины поприветствовал такое решение и заявил, что это открывает путь к реализации новой программы макрофинансовой помощи Украине.
Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, что открывает путь к реализации новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года, – отметил Порошенко.
Президент добавил, что это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС относительно оценки прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины.