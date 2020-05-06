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      Главные новости 6 мая: предложение Ермака по Донбассу, новое обращение Зеленского

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      Новости Украины сегодня – 6 мая 2020 новости Украины, мира
      Главные новости 6 мая / Коллаж 24 канала

      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил привлечь к работе ТКГ представителей ОРДЛО и переселенцев. Президент Владимир Зеленский в который раз обратился к украинцам из-за коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 возросло. Украину накрыла непогода. Такими были главные новости 6 мая.

      Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

      Предложение Ермака

      Руководитель ОПУ Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Между тем Саакашвили подтвердил свое назначение в Нацсовет реформ

      В частности, политик хочет привлечь к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев. Политик отметил, что "участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".

      Ермак подчеркнул, что речь не идет про оккупантов-боевиков.

      Заметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти уже 14 мая.

      Какой состав делегации Украины для участия в ТКГ – список по ссылке.

      Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.

      Обращение Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса. В целом говорил о положительной статистике с COVID-19 в Украине и о выплатах медикам.

      Эксклюзив Сколько заработал Зеленский за год на посту президента Украины

      О чем говорил президент: коротко

      • О положительной динамике с коронавирусом в Украине. Каждый день в Украине количество людей, выздоравливающих от коронавируса, стабильно растет.
      • О выплатах медикам. В некоторых регионах средства, назначенные медикам, борющимся с COVID-19 не были выплачены. Правительство перечислило средства еще в апреле. Зеленский пригорозил увольнением председателям ОГА, если ситуацию срочно не исправят.
      • О партиях и выборах. По словам Зеленского, некоторые "старые политики" пытаются сейчас изменить законодательство и "несмотря на политическую волю жителей украинских областей, пролезть в местные органы власти". Президент посоветовал им менять свои поступки, а не законодательство, чтобы понравиться избирателям.
      • Поздравил пехотинцев. Политик поздравил украинских пехотинцев с профессиональным праздником. Он вспомнил, что 6 мая отмечают день святого георгия Победоносца – одного из покровителей украинского войска.

      Полное видеообращение Владимира Зеленского к украинцам от 6 мая: смотрите видео

      Хроники коронавируса

      В Украине зафиксировано 13 184 инфицированных коронавирусом, за сутки +487 случаев. Одновременно излечились 2 097 человек, а умерло – 327. В общем уже заболело 2 551 медиков и болеют сейчас 30 военных.

      Узнайте больше COVID-паспорт в Украине и Европе: что изменится для украинских туристов и гастарбайтеров

      Главное о коронавирусе за 6 мая в Украине:

      • На Львовщине обнаружили рекордное количество новых больных COVID-19 – 39 случаев за сутки.
      • В Киево-Печерской лавре 17 новых случаев заражения.
      • Верховная Рада выйдет с карантина 18 мая.
      • Массовые мероприятия 8-9 мая в Украине проводить не будут, чтобы не рисковать здоровьем украинцев.
      • Школы после карантина откроются 1 сентября.
      • В Житомире лаборатория приостановила обработку ПЦР-тестов на COVID-19.

      Главное о коронавирусе за 6 мая в мире:

      • Ученые из Великобритании и Франции провели генетический анализ коронавируса SARS-CoV-2. Они установили, что в мире он начал распространяться с конца 2019 года.
      • Российский министр Ольга Любимова заболела коронавирусом.
      • Страны Балтии откроют внутренние границы с 15 мая.
      • Карантин в Германии ослабили: разрешили встречаться семьями, открыли все магазины.
      • В провинции Хубэй, которая была эпицентром вспышки COVID-19 в Китае, открылись школы.
      • В США убили китайского ученого, который занимался исследованием коронавируса.
      • Во Франции продлят чрезвычайную ситуацию до 10 июля.

      Когда возобновят полеты в Украине после карантина – читайте по ссылке.

      Непогода в Украине

      В Западную Украину вернулся снег и дождь. Более того, в Карпатах синоптики прогнозируют до 35 сантиметров снега.

      Обратите внимание Сильные грозы и снег: где в Украине ждать непогоду

      На Львовщине снежило не долго – в течение менее получаса.

      Вj Львовской области выпал снег: видео

      Хуже ситуация была вблизи Мелитополя в Запорожской области. Там пронесся мощный смерч высотой более 11 километров. Стихия сорвала крыши домов и повредила линии электроопор. Пострадали от стихии села Степное и поселок Малый Утлюг.

      Смерч вблизи Мелитополя: смотрите видео

       

      И это еще не все. На Николаевщине молния убила 15-летнего юношу, а в Киеве объявили штормовое предупреждение.

      Прогноз погоды на 7 мая – читайте здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Непогода в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Офіс Президента Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Андрей Ермак Публикации Новости Украины Новости политики
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