Головні новини 6 травня: пропозиція Єрмака по Донбасу, нове звернення Зеленського

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував залучити до роботи ТКГ представників ОРДЛО і переселенців. Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців через коронавірус. Кількість інфікованих COVID-19 зросла. Україну накрила негода. Такими були головні новини 6 травня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Пропозиція Єрмака

Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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Зокрема, політик хоче залучити до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців. Політик зазначив, що "учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями".

Єрмак підкреслив, що не мовиться про окупантів-бойовиків.

Зауважимо, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня.

Який склад делегації України для участі в ТКГ – список за посиланням.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

Звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через епідемію коронавірусу. Загалом говорив про позитивну статистику з COVID-19 в Україні та про виплати медикам.

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Про що говорив президент: коротко

Про позитивну динаміку з коронавірусом в Україні. Кожного дня в Україні кількість людей, які одужують від коронавірусу, стабільно зростає.

Кожного дня в Україні кількість людей, які одужують від коронавірусу, стабільно зростає. Про виплати медикам. У деяких регіонах кошти, призначені медикам, що борються з COVID-19 не були виплачені. Уряд перерахував кошти ще у квітні. Зеленський пригорозив звільненням головам ОДА, якщо ситуацію терміново не виправлять.

У деяких регіонах кошти, призначені медикам, що борються з COVID-19 не були виплачені. Уряд перерахував кошти ще у квітні. Зеленський пригорозив звільненням головам ОДА, якщо ситуацію терміново не виправлять. Про партії та вибори. За словами Зеленського, деякі "старі політики" намагаються зараз змінити законодавство та "попри політичну волю мешканців українських областей, пролізти в місцеві органи влади". Президент порадив їм змінювати свої вчинки, а не законодавство, аби сподобатися виборцям.

За словами Зеленського, деякі "старі політики" намагаються зараз змінити законодавство та "попри політичну волю мешканців українських областей, пролізти в місцеві органи влади". Президент порадив їм змінювати свої вчинки, а не законодавство, аби сподобатися виборцям. Привітав піхотинців. Політик привітав українських піхотинців з професійним святом. Він пригадав, що 6 травня відзначають день святого Юрія Змієборця – одного з покровителів українського війська.

Повне відеозвернення Володимира Зеленського до українців від 6 травня: дивіться відео

Хроніки коронавірусу

В Україні зафіксовано 13 184 інфікованих на коронавірус, за добу +487 випадків. Водночас вилікувалося 2 097 людей, а померло – 327. Загалом вже захворіло 2 551 медиків та хворіють зараз 30 військових.

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Головне про коронавірус за 6 травня в Україні:

На Львівщині виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 39 випадків за добу.

У Києво-Печерській лаврі 17 нових випадків зараження.

Верховна Рада вийде з карантину 18 травня.

Масові заходи 8 – 9 травня в Україні не проводитимуть, щоб не ризикувати здоров’ям українців.

Школи після карантину відкриються аж 1 вересня.

У Житомирі лабораторія призупинила опрацювання ПЛР-тестів на COVID-19.

Головне про коронавірус за 6 травня в світі:

Вчені з Великобританії та Франції провели генетичний аналіз коронавірусу SARS-CoV-2. Вони встановили, що у світі він почав поширюватися з кінця 2019 року.

Російська міністерка Ольга Любимова захворіла на коронавірус.

Країни Балтії відкриють внутрішні кордони з 15 травня.

Карантин в Німеччині послабили: дозволили зустрічатися родинами, відкрили всі магазини.

В провінції Хубей, яка була епіцентром спалаху COVID-19 у Китаї, відкрилися школи.

У США вбили китайського науковця, який займався дослідженням коронавірусу.

У Франції продовжать надзвичайну ситуацію до 10 липня.

Коли відновлять польоти в Україні після карантину – читайте за посиланням.

Негода в Україні

У Західну Україну повернувся сніг та дощ. Більше того, у Карпатах синоптики прогнозують до 35 сантиметрів снігу.

Зверніть увагу Сильні грози та сніг: де в Україні чекати негоду

На Львівщині сніжило не довго – протягом менш як пів години.

У Львівській області випав сніг: відео

Гіршою ситуація була поблизу Мелітополя у Запорізькій області. Там пронісся потужний смерч висотою понад 11 кілометрів. Стихія зірвала дахи будинків та пошкодила лінії електроопор. Постраждали від стихії села Степове і селища Малий Утлюг.

Смерч поблизу Мелітополя: дивіться відео

Та це ще не все. На Миколаївщині блискавка вбила 15-річного юнака, а у Києві оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди на 7 травня – читайте тут.