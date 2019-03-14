Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре

У Киева нашли мертвым сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого. Правительство Великобритании проголосовало за отсрочку выхода страны из Евросоюза. В Днепре отравились более 500 учеников одной из местных школ. Над Донбассом вывесили украинский флаг. Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин опозорился из-за украинского языка. Такими были главные новости четверга, 14 марта.

Смерть чиновника из Администрации Президента

14 марта утром в Шевченковском районе Киева прохожие нашли тело мужчины недалеко от недостроенной церкви. Выяснилось, что это — работник Администрации Президента Александр Бухтатий. Он был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации Президента: видео

Что известно об Александре Бухтатом?

У 46-летнего чиновника есть жена и сын. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики. В 2018 году защитил степень доктора наук по специальности Государственное управление.

Сначала сообщалось, что Бухтатого могли убить, ведь у него обнаружили перелом костей носа и пропали телефон и банковская карта. Однако полиция назвала предварительную причину смерти — болезнь сердца. Однако, окончательная причина будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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В полиции отметили, что перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения.



В Киеве нашли мертвым чиновника Александра Бухтатого

Также следователи допросили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. У одного из них нашли телефон чиновника.

Правоохранители начали уголовное производство по факту "умышленное убийство".

Украинский флаг над Донбассом

Над микрорайоном Мирный во временно оккупированном Донецке поднят украинский флаг.

Из-за чего так называемые правоохранители оккупантов даже проводили обыски. Однако, украинский флаг пока не снимают — у основания флагштока обнаружили пакет, поэтому приспешники России опасаются, что там может быть взрывчатка.



Над Донецком взвился флаг Украины

В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО



Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк #флаг_Украины pic.twitter.com/lLOE5E8FFQ — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) 14 марта 2019 г.

Великобритания отложила выход из ЕС

Правительство Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Евросоюза. Поэтому Brexit не произойдет 29 марта, как планировалось ранее. За такое решение проголосовали 412 членов Палаты общин, против — 202.

Премьер-министр страны Тереза ​​Мэй заметила, что выход страны из ЕС может быть отложен на три месяца — до 30 июня. Это произойдет при условии, что Палата общин на следующей неделе вернет на голосование согласованное с Европарламентом соглашение.

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В то же время, если парламент снова откажется от проекта Мэй, она будет договариваться с представителями Европарламента о более длительной отсрочке Brexit. Но даже в этом случае любые изменения дате выхода Великобритании из ЕС должны быть согласованы с 27 другими странами-членами Евросоюза.

Кроме того, британское правительство отклонило предложение провести второй референдум по Brexit. В Палате общин также отклонили межпартийный план, который позволил бы депутатам взять под контроль процесс Brexit и провести серию голосований по следующим шагам путем небольшого количества нужных голосов.

Что надо знать о Brexit?

Это — выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС — 48,1%.



Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза — 29 марта 2019. Затем начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года. Его могут продлить один раз, однако максимальная продолжительность пока неизвестна.



14 марта Парламент Великобритании будет голосовать за отсрочку Brexit, поскольку соглашение о выходе было отклонено. Так же британские парламентарии не поддержали вариант выхода из ЕС без соглашения.

Массовое отравление детей в Днепре

В Днепре 14 марта массово заболели ученики средней общеобразовательной школы № 112 в Шевченковском районе города. Более 500 детей не явились на уроки из-за ухудшения здоровья.

По неофициальной информации, 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие. 13 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь,

— сообщили в полиции.

У госпитализированных детей обнаружили острую кишечную инфекцию. Симптомы у всех были похожи — рвота, слабость, повышенная температура. Все они — ученики с 1 по 8 класс. Сейчас их состояние стабильное.

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Правоохранители и санэпидемстанция выясняют причины ухудшения самочувствия школьников и выясняют, могли дети отравиться в школе.

Глава полиции Одесской опозорился из-за украинского языка

Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать текст на украинском языке на камеру о найденной в лесу девушке. Однако украинские слова произносить ему удавалось очень трудно, а некоторые из них он вообще произнести не смог.

Милиционер так и не смог произнести "одинадцятирічна" и "мисливці".

Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. И у него проблема — в него вселился Азаров

— прокомментировал активист Сергей Стерненко опубликованный ролик.

Тогда, голос за кадром посоветовал полицейскому говорить "пропавшую" вместо "одиннадцатилетнюю".