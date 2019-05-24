Главные новости 24 мая: выборы в Раду, Медведчук больше не будет представлять Украину

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания в ВР, поэтому до 15 июля можно временно сменить место голосования. Медведчук больше не будет представлять Украину на переговорах с Россией по Донбассу. В отставку уходят премьеры Украины и Британии – Гройсман и Мэй, а из "Радикальной партии" выходит Мосийчук. Конфликт в ПЦУ продолжается. Такими были главные новости 24 мая в Украине и мире.

Голосование на парламентских выборах

24 мая официально стартовала избирательная кампания внеочередных парламентских выборов. Поэтому украинцы могут уже и включительно по 15 июля временно сменить место голосования. Для этого нужно подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей.

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Для избирателей, чей избирательный адрес расположен на временно оккупированной территории, достаточно только паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется приложить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать,

– рассказала она.

Заметим, что такими документами могут быть справка с места работы, учебы, право собственности на недвижимость или копия договора об аренде квартиры, и даже билеты на поезд.

После заявления вам дадут удостоверение о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти на участок и проголосовать 21 июля.

Избиратели получат на участке 2 бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах. Если вы поменяете место голосования и будете голосовать за пределами своего округа, то сможете отдать голос только в общегосударственном многомандатном избирательном округе, то есть сможете голосовать только за партии, а за мажоритарщиков – нет.

Медведчук больше не будет представлять Украину

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что не будет заниматься переговорами относительно Донбасса при президентстве Владимира Зеленского.

За день до этого, 23 мая, глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского не видит Медведчука представителем Украины в переговорах с Россией.

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К моему большому сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится в оппозиции к нему с момента его избрания,

– заявил Медведчук.

Он добавил, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции Зеленского "по таким принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать".

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

"А именно: я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, который предусматривает автономию для этих территорий", – сказал кум Путина.

Медведчук поддерживает амнистию для пророссийских боевиков и особый статус Донбасса в составе Украины, однако Зеленский имеет совсем другую позицию.

"Он утверждает, что из общего между Украиной и Россией осталась только граница. Я категорический противник подобного взгляда, поскольку считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян – объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и общая победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", – сказал Медведчук.

Отставка Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал 23 мая в Верховную Раду заявление о своей отставке с должности. В парламенте зарегистрировали это заявление и теперь должны рассмотреть его.

То, что Гройсман идет в отставку, сам глава правительства анонсировал еще 20 мая – в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Последний во время своей речи в Раде заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия.

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Гройсман убежден, что после его отставки правительство будет работать в антикризисном режиме, а в плановом – уже работать не сможет.

Отставка Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила, что уходит в отставку. Свои полномочия она сложиит 7 июня. Причиной такого решения называют непринятие правительством ее позиции по осуществлению выхода страны из Евросоюза.

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Мэй отметила, что сделала все, чтобы заключить соглашение с Евросоюзом о Brexit, за который проголосовали британцы на референдуме в июне 2016 года – от попыток получить выгодные для страны условия выхода из ЕС до защиты безопасности королевства и единства. Однако пришло время признать свое поражение.



Тереза Мэй уходит в отставку

В демократии, если ты даешь людям выбор, у тебя есть обязанность выполнить то, что они решили. Я сделала все возможное, чтобы сделать это. К сожалению, мне не удалось. Я пыталась, трижды. Я считаю, что это правильно было продолжать, даже когда шансы на успех казались высокими. Сейчас мне кажется лучшим оставить новому премьеру эти усилия,

– заявила Мэй на брифинге 24 мая.

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Она добавила: то, что она так и не смогла реализовать Brexit под своим руководством, всегда будет предметом глубокого сожаления для нее.

Выход Мосийчука из " Радикальной партии"

Нардеп Игорь Мосийчук заявил, что выходит из рядов "Радикальной партии Олега Ляшко". Политик пояснил, что серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.

Лидер партии Олег Ляшко поздравил такое решение Мосийчука и сказал: "Баба с воза – кобыле легче".

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Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю,

– добавил Мосийчук.

Сейчас Мосийчук определяется относительно дальнейших своих действий и пообещал, что как только примет какое-то конкретное решение, то сообщит об этом общественности и СМИ.

Конфликт в ПЦУ

Патриарх Филарет не изменил свое мнение относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата и убеждает, что она продолжает существовать, несмотря на создание Православной церкви Украины. Так, свои заявления Филарет подтвердил и на заседании Священного Синода.

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Собравшиеся на Синоде священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше не существует в Украине, но "он, увы, остался на своем".



Епифаний и Филарет

Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всей Украины,

– говорится в заявлении по итогам заседания.

Участники Синода подтвердили, что ПЦУ в своей деятельности будет четко выполнять устав и Томос.

Кроме того, Синод ПЦУ запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

До начала скандала в ПЦУ КМИС проводил опрос – правильным ли было решение избрать митрополитом Епифания.