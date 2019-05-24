Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну

24 травня в Україні стартувала виборча кампанія у Верховну Раду, тож до 15 липня можна тимчасово змінити місце голосування. Медведчук більше не представлятиме Україну на переговорах з Росією щодо Донбасу. У відставку йдуть прем’єри України та Британії – Гройсман і Мей, а з "Радикальної партії" виходить Мосійчук. Конфлікт у ПЦУ триває. Такими були головні новини 24 травня в Україні та світі.

Голосування на парламентських виборах

24 травня офіційно стартувала виборча кампанія позачергових парламентських виборів. Тож українці можуть вже і включно до 15 липня тимчасово змінити місце голосування. Для цього треба подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців.

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Для виборців, чия виборча адреса розташована на тимчасово окупованій території, достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджувальні документи, що ви справді будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати,

– розповіла вона.

Зауважимо, що такими документами можуть бути довідка з місця роботи, навчання, право власності на нерухомість чи копія угоди про оренду помешкання та навіть квитки на потяг.

Після заяви Вам дадуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти на дільницю і проголосувати 21 липня.

Виборці отримають на дільниці 2 бюлетені – для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах. Якщо Ви зміните місце голосування і голосуватимете за межами свого округу, то зможете віддати голос лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, тобто зможете голосувати тільки за партії, а за мажоритарників – ні.

Медведчук більше не представлятиме Україну

Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що не займатиметься перемовинами щодо Донбасу за президентства Володимира Зеленського.

За день до цього, 23 травня, голова Адміністрації Президента України Андрій Богдан заявив, що команда Зеленського не бачить Медведчука представником України в перемовинах з Росією.

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На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції від моменту його обрання,

– заявив Медведчук.

Він додав, що не може представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції Зеленського "за такими принциповими для мене питаннями, які я відстоював і буду відстоювати".

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

"А саме: я виступаю за мир на Донбасі, за повернення людей, що живуть на непідконтрольних територіях. Я виступаю за повернення Донбасу до України, а України – на Донбас. Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", – сказав кум Путіна.

Медведчук підтримує амністію для проросійських бойовиків та особливий статус Донбасу у складі України, однак Зеленський має зовсім іншу позицію.

"Він стверджує, що із спільного між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник подібного погляду, оскільки вважаю, що нас, не пана Зеленського і його команду, а нас – українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, що живуть в обох країнах", – сказав Медведчук.

Відставка Гройсмана

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав 23 травня до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади. У парламенті зареєстрували цю заяву і тепер повинні розглянути її.

Про те, що Гройсман іде у відставку, сам глава уряду анонсував ще 20 травня – у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Останній під час своєї промови в Раді заявив про те, що уряд повинен скласти свої повноваження.

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Гройсман переконаний, що після його відставки уряд працюватиме в антикризовому режимі, а в плановому – вже працювати не зможе.

Відставка Мей

Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що йде у відставку. Свої повноваження вона складе 7 червня. Причиною такого рішення називають неприйняття урядом її позиції щодо здійснення виходу країни з Євросоюзу.

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Мей зазначила, що зробила все, аби укласти угоду із Євросоюзом щодо Brexit, за який проголосували британці на референдумі у червні 2016 року – від спроб отримати вигідні для країни умови виходу з ЄС до захисту безпеки королівства та єдності. Проте настав час визнати свою поразку.



Тереза Мей іде у відставку

В демократії, якщо ти даєш людям вибір, у тебе є обов'язок виконати те, що вони вирішили. Я зробила все можливе, щоб зробити це. На жаль, мені не вдалося. Я намагалася, тричі. Я вважаю, що це правильно було продовжувати, навіть коли шанси на успіх здавалися високими. Зараз мені здається найкращим залишити новому прем'єру ці зусилля,

– заявила Мей на брифінгу 24 травня.

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Вона додала: те, що вона так і не змогла реалізувати Brexit під своїм керівництвом, завжди буде предметом глибокого жалю для неї.

Вихід Мосійчука з "Радикальної партії"

Нардеп Ігор Мосійчук заявив, що виходить з лав "Радикальної партії Олега Ляшка". Політик пояснив, що серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди.

Лідер партії Олег Ляшко привітав таке рішення Мосійчука і сказав: "Баба з воза – кобилі легше".

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Я не можу іти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю,

– додав Мосійчук.

Наразі Мосійчук визначається щодо подальших своїх дій та пообіцяв, що тільки-но ухвалить якесь конкретне рішення, то повідомить про це громадськості та ЗМІ.

Конфлікт у ПЦУ

Патріарх Філарет не змінив своєї думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату і переконує, що вона продовжує існувати, попри створення Православної церкви України. Так, свої заяви Філарет засвідчив і на засіданні Священного Синоду.

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Присутні на Синоді священнослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київського патріархату більше не існує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".



Епіфаній і Філарет

Православна церква України зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України,

– мовиться у заяві за підсумками засідання.

Учасники Синоду підтвердили, що ПЦУ у своїй діяльності чітко виконуватиме статут і Томос.

Окрім того, Синод ПЦУ заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

До початку скандалу в ПЦУ КМІС проводив опитування – чи правильним було рішення обрати митрополитом Епіфанія.