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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича

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      Новости Украины сегодня 24 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 24 сентября / Коллаж 24 канала

      Глава Нацполиции Сергей Князев и глава Укравтодора Новак подали в отставку. Суд Европейского союза отменил персональные санкции, которые Совет ЕС продлил против президента-беглеца Виктора Януковича в 2018 году. Владимир Зеленский провел первые официальные встречи в США. Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в предательстве. Такими были главные новости вторника, 24 сентября.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 24 сентября.

      Отставка Князева

      Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Он подал соответствующее заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

       Обратите внимание: Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции

      На этой должности он работал более двух с половиной лет – с 8 февраля 2017 года.

      Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет своей жизни,
      – сказал Князев.

      Заметим, что 23 сентября ряд источников сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.

      Новак тоже ушел в отставку

      На этом отставки не закончились. Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак решил уйти в отставку в связи с окончанием трехлетней каденции на посту.

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      Чиновник заявил, что готов помогать главе правительства Алексею Гончаруку и своему преемнику в Укравтодоре. Новак отметил, что за эти три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.

      Что известно о Славомире Новаке?
      Новак возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог Украины в течение трех последних лет. Ранее был министром транспорта Польши. В "Укравтодор" его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

      Под его руководством были введены две фундаментальные реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.

      С Януковича сняли санкции

      Сперва об отмене санкций заявил пресс-секретарь сына "легитимного" Александра Януковича Юрий Кирасир. Он утверждал, что отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Он также обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который сам в 2014 году бежал в Россию.

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      Потом в ГПУ объяснили, что суд Европейского союза отменил персональные санкции, которые Совет ЕС продлил против президента-беглеца Виктора Януковича в 2018 году. Однако, он попрежнему остается под действием действующих санкций до марта 2020 года.

      Кстати, суд уже принял похожее решение 11 июля. Тогда он отменил санкции против Януковича, которые действовали в течение 2017-2018 годов.

      Какие преступления совершил Янукович?
      В январе 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и госграницы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экспрезиденту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если вернется в Украину. После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил у президента РФ Владимира Путина применить войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и война на Донбассе.

      Что известно о Викторе Януковиче: смотрите видео

      Зеленский прилетел в США

      Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он уже принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретился с представителями украинской диаспоры. Зеленский также провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

       Интересно: Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы

      25 сентября президент будет выступать первым во второй день общих прений. Общие дебаты – это основные выступления, где поднимают вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщество, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

      В целом Владимир Зеленский будет иметь около 10 встреч с мировыми лидерами. Одна из главных – встреча с президентом США Дональдом Трампом.

      Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство,
      – сказал Зеленский об ожиданиях от встречи с Трампом.

      Известно, что встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

       Кстати: США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

      Владимир Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Дональдом Трампом: смотрите видео

      Экоактивистка отругала мировых лидеров

      16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Она обвинила мировых лидеров в предательстве нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата.

      Это интересно: Ученые нашли огромный континент под Европой: карта

      Активистка считает, что планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания, а мировые лидеры говорят только о деньгах.

      Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями,
      – заявила Грета Тунберг.

      Мы собрали факты о Грете, которая в свои 16 известна на весь мир – ищите по ссылке.

      Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Зеленский в США Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Генассамблея ООН Украина – Россия климат Экология Санкции ГПУ Виктор Янукович Укравтодор Сергей Князев Полиция
      Источник: 24 канал
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