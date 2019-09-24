Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича

Глава Нацполиции Сергей Князев и глава Укравтодора Новак подали в отставку. Суд Европейского союза отменил персональные санкции, которые Совет ЕС продлил против президента-беглеца Виктора Януковича в 2018 году. Владимир Зеленский провел первые официальные встречи в США. Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в предательстве. Такими были главные новости вторника, 24 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 24 сентября.

Отставка Князева

Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Он подал соответствующее заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

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На этой должности он работал более двух с половиной лет – с 8 февраля 2017 года.

Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет своей жизни,

– сказал Князев.

Заметим, что 23 сентября ряд источников сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ней были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.

Новак тоже ушел в отставку

На этом отставки не закончились. Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак решил уйти в отставку в связи с окончанием трехлетней каденции на посту.

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Чиновник заявил, что готов помогать главе правительства Алексею Гончаруку и своему преемнику в Укравтодоре. Новак отметил, что за эти три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.

Что известно о Славомире Новаке?

Новак возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог Украины в течение трех последних лет. Ранее был министром транспорта Польши. В "Укравтодор" его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.



Под его руководством были введены две фундаментальные реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.

С Януковича сняли санкции

Сперва об отмене санкций заявил пресс-секретарь сына "легитимного" Александра Януковича Юрий Кирасир. Он утверждал, что отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Он также обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который сам в 2014 году бежал в Россию.

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Потом в ГПУ объяснили, что суд Европейского союза отменил персональные санкции, которые Совет ЕС продлил против президента-беглеца Виктора Януковича в 2018 году. Однако, он попрежнему остается под действием действующих санкций до марта 2020 года.

Кстати, суд уже принял похожее решение 11 июля. Тогда он отменил санкции против Януковича, которые действовали в течение 2017-2018 годов.

Какие преступления совершил Янукович?

В январе 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и госграницы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экспрезиденту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если вернется в Украину. После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил у президента РФ Владимира Путина применить войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и война на Донбассе.

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Зеленский прилетел в США

Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он уже принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретился с представителями украинской диаспоры. Зеленский также провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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25 сентября президент будет выступать первым во второй день общих прений. Общие дебаты – это основные выступления, где поднимают вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщество, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

В целом Владимир Зеленский будет иметь около 10 встреч с мировыми лидерами. Одна из главных – встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство,

– сказал Зеленский об ожиданиях от встречи с Трампом.

Известно, что встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

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Владимир Зеленский назвал свои ожидания от встречи с Дональдом Трампом: смотрите видео

Экоактивистка отругала мировых лидеров

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Она обвинила мировых лидеров в предательстве нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата.

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Активистка считает, что планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания, а мировые лидеры говорят только о деньгах.

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями,

– заявила Грета Тунберг.

Мы собрали факты о Грете, которая в свои 16 известна на весь мир – ищите по ссылке.

Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН: смотрите видео