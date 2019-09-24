Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича

Глава Нацполіції Сергій Князєв та голова Укравтодору Новак подали у відставку. Суд Європейського союзу скасував персональні санкції, які Рада ЄС продовжила проти президента-втікача Віктора Януковича у 2018 році. Володимир Зеленський провів перші офіційні зустрічі у США. Шведська екоактивістка Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у зраді. Такими були головні новини вівторка, 24 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 24 вересня.

Відставка Князєва

Глава Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку. Він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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На цій посаді він працював понад двох з половиною роки – з 8 лютого 2017 року.

Я дуже люблю свою роботу, повністю віддавав і віддаю себе їй. Це справа мого життя, якому я віддав 28 років свого життя,

– сказав Князєв.

Зауважимо, що 23 вересня низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти у позашляховику Mercedes незадекларовані 650 тисяч євро. Сам Сергій Князєв назвав цю інформацію брехнею.

Новак теж пішов у відставку

На цьому відставки не закінчились. Очільник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак вирішив піти у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.

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Чиновник заявив, що готовий допомагати глав уряду Олексію Гончаруку і своєму наступнику в Укравтодорі. Новак відзначив, що за ці три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.

Що відомо про Славоміра Новака?Новак очолює Державне агентство автомобільних доріг України протягом трьох останніх років. Раніше був міністром транспорту Польщі. В "Укравтодор" його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.



Під його керівництвом були запроваджені дві фундаментальні реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.

З Януковича зняли санкції

Спершу про скасування санкцій заявив прессекретар сина "легітимного" Олександра Януковича Юрій Кірасир. Він стверджував, що скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який сам у 2014 році втік у Росію.

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Потім у ГПУ пояснили, що суд Європейського союзу скасував персональні санкції, які Рада ЄС продовжила проти президента-втікача Віктора Януковича у 2018 році. Однак, він надалі залишається під дією чинних санкцій до березня 2020 року.

До речі, суд вже прийняв схоже рішення 11 липня. Тоді він скасував санкції проти Януковича, які діяли впродовж 2017-2018 років.

Які злочини вчинив Янукович?У січні 2019 року український суд визнав Януковича винним у державній зраді, пособництві в умисних діях для зміни меж території та держкордону України, пособництві у веденні агресивної війни. Експрезиденту доведеться відсидіти 13 років у в'язниці, якщо повернеться в Україну. Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив у президента РФ Володимира Путіна застосувати його війська для "відновлення законності" в Україні. Так почалися анексія Криму та війна на Донбасі.

Що відомо про Віктора Януковича: дивіться відео

Зеленський прилетів у США

Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Він уже взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та зустрівся з представниками української діаспори. Зеленський також провів зустріч з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом та з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

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25 вересня президент виступатиме першим у другий день загальних дебатів. Загальні дебати – це основні виступи, де порушують питання, які найбільше хвилюють світову спільноту, і де країна має можливість проговорити основні питання, які стоять в її порядку денному на світовій арені.

Загалом Володимир Зеленський матиме близько 10 зустрічей з світовими лідерами. Одна з головних – зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава,

– сказав Зеленський про очікування від зустрічі з Трампом.

Відомо, що зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

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Володимир Зеленський назвав свої очікування від зустрічі з Дональдом Трампом: дивіться відео

Екоактивістка насварила світових лідерів

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Вона звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

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Активістка вважає, що планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання, а світові лідери говорять лише про гроші.

Це все неправильно. Я не повинна бути тут. Я повинна повернутися в школу по той бік океану, з іншого боку ви приходите до нас, молодих людей, за надією. Як ви смієте! Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми обіцянками,

– заявила Грета Тунберг.

Ми зібрали факти про Грету, яка у свої 16 відома на весь світ – шукайте за посиланням.

Грета Тунберг виступила з гнівною промовою на саміті ООН: дивіться відео