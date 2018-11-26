26 ноября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании утвердила указ Президента о введении в Украине военного положения с 9:00 28 ноября 2018. Ситуация с обстрелом Россией украинских кораблей и взятием военных ВМС ВСУ в плен получила новое развитие. Такими были главные новости понедельника, 26 ноября, в Украине и мире.

В Украине ввели военное положение

Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.

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Военное положение будет действовать в Украине с 9:00 28 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года. Правда, по словам главы СНБО Александра Турчинова, военное положение может быть отменено в любое время.

Під час виступу у парламенті Петро Порошенко заявив, що вніс новий Указ, який передбачає введення воєнного стану не на 60, а на 30 днів. Крім того, дія Указу стосується не всієї території України, а лише переліку областей.

Зокрема, він підкреслив, передбачається запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовуються вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

За його словами, проектом закону, що визначає указ щодо воєнного стану, який він підписав 26 листопада, передбачається запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовуються вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Області де, буде запроваджено воєнний стан:

Вінницька,

Луганська,

Донецька,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Запорізька,

Чернігівська,

Херсонська,

внутрішні води Азово-Керченської акваторії.



Області України, в яких введуть воєнний стан

Наголошую, що особливий стан буде запроваджено лише у випадку наземної операції регулярних військові Російської Федерації за межами Операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму,

– підсумував президент.

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Як Рада ухвалювала рішення щодо воєнного стану в Україні: дивіться відео

Загалом у законі про воєнний стан перераховано низку заходів, яку може бути введено на період режиму воєнного стану. Нижче в інфографіці наводимо цей список. Однак не обов'язково всі ці заходи будуть здійснені, остаточний перелік заходів визначає президент своїм указом.

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Які заходи можуть бути введені на період воєнного стану в Україні

Крім того, нардепи ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.За відповідне рішення проголосувало 298 депутатів.

Зауважимо, що це рішення було принциповою умовою депутатів для введення воєнного стану.

Что такое военное положение ? Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

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Эскалация конфликта в Черном море: новый виток в истории

Сначала обстреляв и затем захватив украинские военные корабли, Россия отправила их в оккупированной Керчи.

Захваченные украинские суда в Керчи: видео

Сейчас захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" стоят в Керчи, в районе Генмола. Они достались оккупированного пиострова своим ходом в сопровождении российских пограничников. Артиллерийский катер "Бердянск" получил повреждения во время захвата. Рейдовый буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем. Катер "Никополь" дошел до Керчи самостоятельно под российским конвоем,

- пишут российские СМИ.



Судна, що перебувають у складі військово-морського флоту України

За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових. Також країна-агресор переконує, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

"Стабільний стан – у них, все нормально, не погіршується. Почуваються прекрасно", – повідомили у медзакладі, де зараз перебувають українці.

Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно,

– повідомили у медзакладі.

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Під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Додамо, що українців судитимуть за російськими законами. Суд щодо них може відбутися вже 27 листопада в окупованому Кремлем Сімферополі.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили в бік російських кораблів.

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Найнебезпечніші напої, які люди вживають щодня

Більшість цих напоїв щодня вживає величезна кількістю людей, але це аж ніяк не робить їх корисними. Медики радять повністю відмовитися від них.

Зокрема, експерти в області здорового харчування не рекомендують пити дуже гарячі чай і каву (а також бульйони, глінтвейни та інші види пиття). Наслідком такої звички може стати розвиток систематичного запального процесу в слизовій стравоходу. На тлі подібного запалення може легко виникнути рак.

Холодні напої (наприклад, різні коктейлі на основі морозива). За словами фахівців, вкрай холодні температури травмують слизову стравоходу і не менш небезпечні в плані наслідків, ніж гарячі напої.

Увійшла в "чорний" список шкідливих напоїв і газована вода. Вчені з Університету імені Бен-Гуріона прийшли до висновку про те, що солодкі газовані напої завдають шкоди практично всім системам і органам. Шипучі напої виявляються токсичними для кишкових бактерій і тим самим чинять негативний вплив на людський організм загалом.

Енергетичні напої приносять організму більше шкоди, ніж користі – їх властивість заповнювати енергію вчені вважають ілюзією. Енергетичні напої стимулюють організм до більш активної вироблення своєї ж власної енергії, що значно виснажує його ресурси, збільшує навантаження на серце.