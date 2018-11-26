26 листопада Верховна Рада України на позачерговому засіданні затвердила указ Президента про запровадження в Україні воєнного стану з 9:00 28 листопада 2018 року. Ситуація з обстрілом Росією українських кораблів і взяттям військових ВМС ЗСУ у полон отримала новий розвиток. Такими були головні новини понеділка, 26 листопада, в Україні та світі.

В Україні запровадили воєнний стан

Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів.

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Воєнний стан діятиме в Україні з 9:00 28 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року. Щоправда, за словами очільника РНБО Олександра Турчинова, воєнний стан може бути скасовано в будь-який час.

Під час виступу у парламенті Петро Порошенко заявив, що вніс новий Указ, який передбачає введення воєнного стану не на 60, а на 30 днів. Крім того, дія Указу стосується не всієї території України, а лише переліку областей.

Зокрема, він підкреслив, передбачається запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовуються вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

За його словами, проектом закону, що визначає указ щодо воєнного стану, який він підписав 26 листопада, передбачається запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовуються вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

Області де, буде запроваджено воєнний стан:

Вінницька,

Луганська,

Донецька,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Запорізька,

Чернігівська,

Херсонська,

внутрішні води Азово-Керченської акваторії.



Області України, в яких введуть воєнний стан

Наголошую, що особливий стан буде запроваджено лише у випадку наземної операції регулярних військові Російської Федерації за межами Операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму,

– підсумував президент.

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Як Рада ухвалювала рішення щодо воєнного стану в Україні: дивіться відео

Загалом у законі про воєнний стан перераховано низку заходів, яку може бути введено на період режиму воєнного стану. Нижче в інфографіці наводимо цей список. Однак не обов'язково всі ці заходи будуть здійснені, остаточний перелік заходів визначає президент своїм указом.

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Які заходи можуть бути введені на період воєнного стану в Україні

Крім того, нардепи ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.За відповідне рішення проголосувало 298 депутатів.

Зауважимо, що це рішення було принциповою умовою депутатів для введення воєнного стану.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.

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Ескалація конфлікту у Чорному морі: новий виток у Історії

Спершу обстрілявши та потім захопивши українські військові кораблі, Росія відправила їх до окупованої Керчі.

Захоплені українські судна у Керчі: відео

Зараз захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" стоять у Керчі, у районі Генмола. Вони дісталися окупованого піострова своїм ходом у супроводі російських прикордонників. Артилерійський катер "Бердянськ" отримав пошкодження під час захоплення. Рейдовий буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем. Катер "Нікополь" дійшов до Керчі самостійно під російським конвоєм,

– пишуть російські ЗМІ.



Судна, що перебувають у складі військово-морського флоту України

За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових. Також країна-агресор переконує, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

"Стабільний стан – у них, все нормально, не погіршується. Почуваються прекрасно", – повідомили у медзакладі, де зараз перебувають українці.

Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно,

– повідомили у медзакладі.

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Під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Додамо, що українців судитимуть за російськими законами. Суд щодо них може відбутися вже 27 листопада в окупованому Кремлем Сімферополі.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили в бік російських кораблів.

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Найнебезпечніші напої, які люди вживають щодня

Більшість цих напоїв щодня вживає величезна кількістю людей, але це аж ніяк не робить їх корисними. Медики радять повністю відмовитися від них.

Зокрема, експерти в області здорового харчування не рекомендують пити дуже гарячі чай і каву (а також бульйони, глінтвейни та інші види пиття). Наслідком такої звички може стати розвиток систематичного запального процесу в слизовій стравоходу. На тлі подібного запалення може легко виникнути рак.

Холодні напої (наприклад, різні коктейлі на основі морозива). За словами фахівців, вкрай холодні температури травмують слизову стравоходу і не менш небезпечні в плані наслідків, ніж гарячі напої.

Увійшла в "чорний" список шкідливих напоїв і газована вода. Вчені з Університету імені Бен-Гуріона прийшли до висновку про те, що солодкі газовані напої завдають шкоди практично всім системам і органам. Шипучі напої виявляються токсичними для кишкових бактерій і тим самим чинять негативний вплив на людський організм загалом.

Енергетичні напої приносять організму більше шкоди, ніж користі – їх властивість заповнювати енергію вчені вважають ілюзією. Енергетичні напої стимулюють організм до більш активної вироблення своєї ж власної енергії, що значно виснажує його ресурси, збільшує навантаження на серце.

Пакетовані фруктові соки. Виробництво цих соків таке, що після всіх маніпуляцій в напої практично не залишається вітамінів і мінеральних речовин. Пакетовані соки можуть містити надмірну кількість цукру.