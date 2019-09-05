Глупые селюки, несостоявшееся государство: российские мифы про украинцев и Украину

Имперские мифы об украинцах и Украине появились еще в царской России и в СССР, а позже были подхвачены современными пропагандистами – которые формируют свою искаженную реальность из осколков сталинской и черносотенской идеологий – взяв все худшее из совка и царизма.

Что самое печальное, даже сейчас многие продолжают верить в эти мифы – несмотря на то, что сейчас есть интернет и вся информация находится в свободном доступе. Видимо, тут вопрос в чем-то другом – потому что как только любителю СССР, ватнику или антизападнику скажешь что-то про Украину – он вскрикивает "украинцев придумал Отто фон Бисмарк!" – и тут же запирается на застекленном балконе вместе с ковром и драным креслом, чтобы не вступать в дальнейшую дискуссию.

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1. "Украину придумал немецкий Генштаб!"

Наверное, самый популярный миф всех ненавистников Украины – это то, что ее никогда не существовало да и сейчас как бы нет. Так и подмывает спросить у них – "так а что же вы тогда ненавидите)?" Данные товарищи утверждают, что Украина была выдумана в 1918 году то ли немецким, то ли австрийским Генштабом, а у руля всего этого предприятия стоял никто иной, как умерший в 1898 году Отто фон Бисмарк (видимо, руководил из засады посредством спиритических сеансов). Еще иногда под даты "придумывания Украины и украинского языка" подгоняются какие-нибудь языковые реформы – если в украинском языке в 1918 году отменили две буквы, так это значит что его полностью придумали заново и обежали все деревни, заставив бабушек и дедушек говорить на тут же придуманном языке. Вот они как сделали коварные австрийцы!

На самом деле впервые Украина упоминается в Ипатьевской летописи начала XV века, в которой идет речь о событиях 1187 года, а с XVI века появляется на картах Европы. С XVII же века название "Украина" плотно входит в обиход как название казацко-гетманской части Речи Посполитой, причем "окраинное" значение этого термина относилось именно к Речи Посполитой, а не к России – которой в то время под таким названием попросту не существовало.

В этом всем есть еще один очень интересный момент – ватники и антизападники, обвиняя Украину в "придуманности", по сути сами выдают собственные страхи и комплексы по принципу отзеркаливания – это ведь Россия (Российская Империя) в 1918 году перестала существовать ибыла придумана заново в виде СССР – а ватники и антизападники переносят на Украину собственные комплексы и страхи о "придуманном, как бы не совсем настоящем государстве".

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2. "Украина всегда была частью России!"

Еще один очень популярный миф, который тиражируется на всех ватных форумах и в кругу читателей книг про "попаданцев". Происходит это примерно так – ватники садятся в кружок, и, наевшись подгнившей капусты вприкуску с чайным грибом, начинают, порыгивая, следующие рассуждения – "вот была такая Киевская Русь, а потом духовность оттуда поднялась и махая крыльями перелетела в Москву, и Москва стала центром этой Руси. В Киеве при этом духовности убавилось, и перестали они быть странниками на дороге ко всеобщему коммунизму!"

На самом деле город Киев намного древнее и Москвы как города, и России как государства. Когда на месте Москвы стоял лес и жабы квакали – в Киеве уже строили каменные здания, а в то время, когда Московия решила вдруг называть себя "Россия" – в Киеве уже были университеты.

Что же касается недолгого по историческим меркам пребывания Киева в составе царской России – то по своей сути это была оккупация, во время которой жгли книги на украинском языке и запрещали украинскую речь – мечтая превратить всех украинцев в русских. С помощью военной силы такую же вещь можно было бы проделать с любой страной – хоть с Эфиопией. Сто лет подобной муштры – и рожденные под оккупацией эфиопы будут верить, что они русские и всегда ими были – просто немного загорели из-за солнца – духовность, вылетевшая из Киева и побывавшая в Москве, выбрала местом своей окончательной дислокации Эфиопию. Африканская Русь!

Примерно то же самое происходило и в СССР – который по своим законам мало отличался от царской России и нарушал права украинцев – высшее образование можно было получить только на русском языке, а украинский постепенно вытеснялся из жизни. Так что никакой "частью России" Украина никогда не была – ее земли были захвачены и на них планомерно проводилась политика уничтожения всего украинского, включая организованные Голодоморы и депортации украинцев.

3. "В Украине одни фашисты!"

Популярный миф, появившийся уже в пост-советские годы и особенно сильно расцветший после 2014-го года, когда в Украине победил Евромайдан. Суть мифа в следующем – украинцы так сильно не любят коммунистов потому, что они на самом деле фашисты и любят Гитлера.

Честно говоря, это самый глупый миф про Украину, на котором даже не хочется сильно заострять внимание. В современной Украине и коммунизм, и фашизм (точнее – нацизм) приравнены один к другому и по закону объявлены запрещенными идеологиями за то, что в XX веке из-за них погибли миллионы украинцев и других народов. Украинцы совершенно справедливо не делают разницы межу фашистом, который выгонял украинцев из их домов и расстреливал, и коммунистом – который занимался тем же самым.

И здесь мы приходим к все тому же отзеркаливанию собственных представлений ватников и экстраполяции их на украинцев. Ведь это именно в России человеконенавистнический коммунизм (близнец фашизма, убивший миллионы собственных граждан) до сих пор не объявлен запрещенной идеологией – и тем самым она стоит намного ближе к фашистам и фашизму, чем Украина.

4. "В Украине одни глупые селюки!"

Еще один миф, популярный в среде всех ненавистников Украины – это то, что в Украине якобы живут одни недалекие селюки и хуторяне. Миф кстати чисто фашистский – когда какой-то нации (в данном случае украинцам) огулом приписываются какие-то недостатки, характерные только им. "Вот эти глупые хуторские х@хлы – да такой и нации-то не существует!" – вскрикивает любитель СССР, и тут же убегает рассказывать о том, как он победил фашистов на 9 мая.

Этот миф Украина разоблачает собственным существованием – в этой стране живет 40 миллионов человек, среди которых есть и множество ученых, и отличных программистов, и врачей, и спортсменов с мировыми именами – Украина это обычное европейское государство, ничем не лучше и не хуже например Болгарии или Румынии – стоит посмотреть на статистику по уровню образования, грамотности и остальным показателям.

Для чего же нужны все эти россказни про "государство селюков"? По своей сути это так называемая "дегуманизация противника", особенно активно начатая после "Крымнаша" в 2014-м году и гибридной войны против Украины, развязанной путинистами. Путинские СМИ создают из украинцев образ врага, которого не жалко уничтожить – для чего пользуются сталинскими клише об Украине и украинцах, о которых я рассказывал вот в этом посте. Так что в каком-то смысле Сталин продолжает войну против Украины и сегодня.

5. "Украина – несостоявшееся государство!"

И последний, наверное самый популярный сейчас миф, который тоже активно продвигается путинскими пропагандистами после того, как в Украине победил Евромайдан. Для начала о корнях этого мифа – самым большим страхом Путина является отстранение его от власти народным восстанием, причем страх этот имеет иррациональную и во многом физиологическую природу – он всячески старается отгородиться от народа огромными дворцами, гигантскими столами для совещаний и бронеавтомобилями, а тут вдруг представляет, как к нему в палаты врываются люди и хватают его за шиворот. Тянущаяся из темноты и внезапно хватающая рука – один из его самых популярных ночных кошмаров, и я думаю что слухи о том, что он спит в стеклянном запирающемся изнутри саркофаге – не лишены основания.

Так вот, после победы в Украине Евромайдана Путин очень испугался, что сейчас нечто подобное может начаться и в России – и отдал приказ всячески дискредитировать украинскую революцию и Украину в целом. Крепостные политологи и аналитики тут же сочинили миф о "несостоявшемся государстве Украина" – хотя отстранение от власти Януковича было произведено Парламентом, в строгом соответствии с процедурами парламентской страны – которой является Украина. Да и вообще хочется спросить – а что такое "несостоявшееся государство"? А приведите пример "состоявшегося" государства? А Россия после "Крымнаша" и отсутствия международно признанных границ – состоявшееся государство или нет?

И здесь мы имеем дело со все тем же болезненным отзеркаливанием ватниками реалий собственной жизни – ведь это в России вся власть завязана на одного единственного человека, и после отстранения его от власти Россия может действительно оказаться "несостоявшимся государством" – чего не было и не могло быть в парламентской Украине – где президент не пожизненная почетная должность Гениалиссимуса, а всего лишь выборная должность наемного менеджера.

Секрет любви. Вместо эпилога

В качестве эпилога хочется сказать вот что – ватники, сталинисты, антизападники и любители СССР общаются с украинцами (да и с белорусами) так, словно они победили нас в какой-то войне, и теперь диктуют волю победителя – прячьтесь, недобитки, скоро мы приедем к вам на танках! После этого они очень удивляются, когда узнают, что от путинской России все разбегаются, словно от чумного барака. И начинают думать – а почему же нас никто не любит? Может быть танков мало? А может, самолетов? А может быть разбомбим Киев? Мало мы вас депортировали х@хлы, почему вы нас так не любите?

На самом же деле секрет любви и притяжения в современном мире прост. И страны, и людей любят и уважают не за грубую силу – а за обаяние, за умение признать ошибки прошлого и умение слышать других. Лет через 50 к этому придет и Россия, наломав по пути еще немало дров и наступив не на одни грабли.

Что ж – путь в будущее у каждого свой.

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