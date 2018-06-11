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Годовщина безвиза: почему украинцы стали свободнее

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Годовщина безвиза
Годовщина безвиза / Hyser

Я хочу рассказать одну маленькую историю. Это было в 2015 году. Тогда у нас в семье у всех закончились двухлетние мультивизы.

У меня, жены и детей. А мы планировали на дней пять поехать в Таллинн. И я пошел в посольство Эстонии, в котором получал ранее все мультивизы. Когда-то, в самом начале мы получили одноразовые визы в Эстонию. Потом были многоразовые годичные и двухгодичные визы. И я не сомневался, что мы получим в этот раз трехлетнюю или пятелетнюю.

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Собрав весь пакет документов для семьи и заполнив анкеты мы сдали документы. И через неделю получили паспорта с визами. Каждая виза была на пять дней. И все. Одноразовые пятидневные визы. Никаких мультивиз.

После сотни посещений ЕС и десятков посещений Эстонии. Я сильно удивился. И дело было не в том, что я в это время был главой группы межпарламентского общения Украина-Эстония, а в том, что я не понял почему вместо очередного мультика мы получили одноразовые.

Почему? За что такое недоверие? Я психанул и отменил поездку в Эстонию. Мне было непонятно и обидно.

Решили поехать во Францию. Мы тут же подали документы на французскую визу. Там посмотрели на наши паспорта, проштампованные в десятках аэропортах, от Парижа до Гонконга, от Таллина до Манилы, с мультивизами ЕС, США и Китая, и дали нам годичные мультивизы.

Вот так просто. В одном посольстве мы почему-то не прошли по стандартам на мультивизу, а в другом нам их дали. Я так и не понял почему в эстонском посольстве, при всем дружественном отношении к нам и при нашей визовой истории, мы не получили ожидаемого, но было крайне обидно. Это было впервые в моей жизни.

И сегодня, когда Украина получила тот самый пресловутый безвиз, я четко понимаю, что больше никто не будет на своё усмотрение принимать решение давать мне визу или не давать, пускать меня в Европу или нет, разрешить мне ездить регулярно или запустить на пять дней. Для меня это важно. И мне очень важно, что мои дети теперь имеют возможность поехать когда им захочется, а не когда это захочет клерк в каком-либо посольстве.

Поэтому я считаю, что безвиз – это большой плюс и шаг вперед. Главное, чтобы таких шагов было много и делались они почаще.

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Европа Евросоюз Безвизовый режим
Источник: facebook Борислава Березы
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