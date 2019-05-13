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      ГПУ начала расследование против Порошенко

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      ГПУ начала расследование против Порошенко
      ГПУ начала расследование против Порошенко / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура начала досудебное расследование возможного давления действующего президента Петра Порошенко на судей по делу "Приватбанка".

      На сайте Окружного административного суда Киева говорится, что его судьи требуют привлечь руководство государства к уголовной ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов.

      Читайте также: "Приватбанк" рекордно увеличил доходы

      Судьи обвиняют, в частности, Петра Порошенко, министра юстиции и председателя НБУ в угрозах. Так они называют критические заявления, прозвучавшие 18 апреля на специальном заседании СНБО, созванном из-за признания Окружным судом незаконной национализации "Приватбанка".

      Тогда Порошенко поручил правоохранительным органам проверить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела против судей за неправосудное решение.

      Сейчас по факту тех заявлений начато досудебное расследование. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

      Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Как сейчас разворачиваются события касаемо "Приватбанка"?

      Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      Какие еще решения по делу "Приватбанка" принял суд:

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц;
      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных с его национализации.

      26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков в Хозяйственный суд Киева на НБУ и "Приватбанк". Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

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      Теги: Новости Украины Судьи Петр Порошенко Расследования Игорь Коломойский ГПУ Приватбанк
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